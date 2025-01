Nachhaltige Bodenbeläge von Tarkett auf der BAU 2025

Auf der BAU 2025 in Halle A6, Stand 303 bietet sich die perfekte Gelegenheit, die zirkuläre Tarkett Produktwelt näher kennenzulernen

Die BAU 2025, die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme stellt zukunftsfähige Lösungen für nachhaltiges Bauen in den Mittelpunkt. Tarkett präsentiert im Januar in München seine zahlreichen zirkulären Bodenkollektionen, die nicht nur Entsorgungskosten für Verlegeverschnitt und Altböden einsparen, sondern auch klimaschädliche CO₂-Emissionen reduzieren. Zudem helfen sie dabei, die Kriterien für nachhaltige Gebäudezertifikate zu erfüllen. Recycelte Teppichfliesen, langlebige Linoleumböden und leistungsfähige Vinylböden stehen für echte Zirkularität – mit einem klaren Fokus auf Funktionalität, Ästhetik und Umweltverträglichkeit.

Die gezeigten Produkte und Themen verkörpern unter dem Motto „The Beauty of Circularity“ die Harmonie aus nachhaltigem Design, Material- und Systeminnovation. Dabei steht die Ablösung des herkömmlichen „Take-Make-Waste“-Modells durch geschlossene Kreislaufsysteme im Mittelpunkt. Grundlage dafür sind innovative Produktdesigns, das Tarkett Rücknahme- und Recyclingprogramm ReStart® sowie die konsequente Reduktion von CO₂-Emissionen.

Das ästhetisch ausgefeilte Standkonzept des 400 m² umfassenden Messestandes hat das Tarkett Marketingteam rund um Marketingleiterin Katja Kleine-Wilde zusammen mit FranklinTill, einer renommierten Agentur für nachhaltiges Design und Zukunftsforschung entwickelt.

Tarkett und NCS+: Farben und Materialien neu gedacht

„Ein Highlight in punkto Ästhetik, Harmonie und Design werden wir auf der BAU erstmals für den D/A/CH-Raum vorstellen“, freut sich Katja Kleine-Wilde und führt weiter aus: „Tarkett kooperiert künftig mit NCS Colour und ist neuer Partner der digitalen Plattform NCS+. Die Plattform vereinfacht die Auswahl von Farben und erstmals auch von konkreten Materialien für ein kreatives und präzise abgestimmtes Raumdesign.“

Live auf der BAU 2025 in München

Vom 13. bis 17. Januar können Besucher der BAU in München die Plattform NCS+ am Stand von Tarkett live erleben. Ein Highlight ist der Vortrag von Karl Johan Bertilsson, Creative Director von NCS Colour AB, am Mittwoch, den 15. Januar 2025, um 11 Uhr. Unter dem Titel „Colours Beyond 2026+“ gibt er Einblicke in die globalen Farbtrends von morgen – ein inspirierender Input insbesondere für Architektinnen und Planer.

