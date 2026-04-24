Nationale Plastiksteuer kommt nicht! Handelsverband-Appell an Bundesregierung zeigt Wirkung.

„Heute ist ein guter Tag für die österreichische Wirtschaft, für den heimischen Handel und für alle Konsumentinnen und Konsumenten im Land. Unsere Appelle an die Bundesregierung wurden gehört und die geplante Plastiksteuer gestrichen“ , sagt Rainer Will, Geschäftsführer des freien, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands.

Nationale Plastiksteuer wäre mutwillige Schädigung des Wirtschaftsstandorts gewesen

Der Handelsverband hatte in den letzten Wochen mit zahlreichen Schreiben an die zuständigen Ministerien sowie in unzähligen Gesprächen auf höchster politischer Ebene vor den negativen Folgen einer nationalen Plastiksteuer gewarnt. Auch in der jüngsten Pressekonferenz des Handelsverband am 16. April war die Kritik an der geplanten neuen Steuer ein Kernthema. Mit der Plastiksteuer wären die Entlastungen der Bevölkerung durch die Mehrwertsteuer-Halbierung für Grundnahrungsmittel genauso verpufft wie die Spritpreisbremse.

„Eine Kunststoff-Steuer mitten in einem Kunststoff-Preisschock einzuführen – das hätte die Inflationsbekämpfung massiv behindert und neue Zweitrundeneffekte in Form von Preis- und Lohnspiralen ausgelöst. Aus unserer Sicht wäre das eine mutwillige Schädigung des Wirtschaftsstandorts gewesen“, spricht Will Klartext.

Folge des Iran-Kriegs: Plastikpreise heuer zweistellig gestiegen

Die erhoffte wirtschaftliche Erholung lässt indes weiter auf sich warten. Laut aktuellen Daten der Statistik Austria sind die Einzelhandelsumsätze im Februar im Vorjahresvergleich real um 0,3% gesunken – bei gleichzeitig weiter steigenden Kosten. Im Nonfood-Handel waren die Umsätze im Februar inflationsbereinigt sogar um -0,9% rückläufig. Bei der Wirtschaftsstimmung belegt Österreich laut EU Economic Sentiment Indicator aktuell nur noch den drittletzten Platz in der Eurozone.

Gleichzeitig sind die Einkaufspreise für Primär-Kunststoffe und Gummi laut Großhandelspreisindex von Statistik Austria von Februar auf März im Schnitt um 10,6% gestiegen. Eine zusätzliche Steuer hätte diese Entwicklung verschärft und letztlich auch die Konsumentenpreise stark erhöht. Handelsübliche PET-Getränkeflaschen wären beispielsweise um bis zu 6 Cent teurer geworden – obwohl diese Flaschen seit Einführung des Einwegpfandes 2025 nachweislich im Recycling-Kreislauf gehalten werden und eine Recyclingquote von 99,5% aufweisen. Dies wäre wirtschafts- und umweltpolitisch nicht zu rechtfertigen gewesen.

HV-Händlerbefragung: Nationale Plastiksteuer war meistabgelehnte gesetzgeberische Maßnahme

Die jüngste HV-Händlerbefragung (Q2/2026) war auch eine klare politische Botschaft: Die meistabgelehnte gesetzgeberische Maßnahme war die nationale Plastiksteuer, gefolgt von einer nationalen E-Commerce-Steuer mit potenzieller Diskriminierung inländischer Onlienhändler.

„Wir haben kein Einnahmenproblem, sondern ein staatliches und föderales Ausgabenproblem. Damit Österreich wieder auf die wirtschaftliche Überholspur kommt, braucht es keine neuen Steuern, sondern endlich mehr Mut bei strukturellen Reformen“, so Handelssprecher Rainer Will abschließend.

Weitere Informationen finden Sie unter www.handelsverband.at

Quelle: Handelsverband