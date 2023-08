Nautilus Treppen erschafft mit Stahl und Furnier ein skulpturales Meisterwerk

Schon beim Betreten des Raumes fällt auf: Das ist keine „normale“ Wendeltreppe. Zum einen schwebt sie einige Zentimeter über dem Boden und zum anderen sind die raffiniert geschwungene Form und das in höchster Perfektion auf die Stufen und auf die Außenwände aufgebrachte Nussbaum-Furnier ein echter Hingucker. „Die von uns als Stahlkonstruktion geplante und gebaute Treppe scheint sich schwerelos in dem Wohnzimmer des Privathauses in Hannover zu entfalten und nach oben zum Dachausstieg hin zu schwingen. Gleichzeitig ist sie unglaublich präsent und lädt nicht nur zum Betreten sondern auch zum Anschauen ein“, so der Nautilus-Geschäftsführer Bastian Militzer und führt weiter aus: „In Zusammenarbeit mit Architekten, Planern und Designern haben wir eine einzigartige Wendeltreppe erbaut, welche durch vollkommene Harmonie beeindruckt. Das Gesamtbild dieser Treppe zeigt hohe Ansprüche an Design, Ingenieurgeist, höchste Qualität der ausgewählten Materialien und Perfektion im Stahltreppenbau.“

Neben dem Nussbaumfurnier, das von Danzer Deutschland aus Kesselsdorf verarbeitet wurde, besticht die von Ganter Interior aus Waldkirch projektierte und in dynamischer Spiraloptik erstellte Treppe auch durch die mit hellem Velourleder verkleideten Innenseiten der Treppenwangen. „Die wie aus einem Stück gewachsen wirkende Treppe ist ein wunderschönes Beispiel für moderne Handwerkskunst in diesem Industriezweig“, befindet Ursula Geismann, Geschäftsführerin der Initiative Furnier + Natur (IFN) und langjährige Trendanalystin. „Und sie ist ein weiterer Beweis dafür, dass Furnier ein absolut zukunftsträchtiges und hochaktuelles Material ist, das aufgrund seiner Natürlichkeit und seiner Individualität anderen Oberflächen mehr als ebenbürtig ist.“

Diese mit feinem Nussbaum-Furnier veredelte Stahltreppe scheint schwerelos im Raum zu schweben

