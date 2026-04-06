Neue Auszeichnungen für KLUDI-DECUS & KLUDI-REEF

KLUDI-DECUS

🏆 German Design Award

Kludi freut sich über die Excellent Product Design Auszeichnungen für die KLUDI-DECUS in der Kategorie „Bath and Wellness“ beim international renommierten German Design Award vom Rat für Formgebung. Die Jury bewertet jährlich Einreichungen aus über 50 Ländern nach Innovation, Designqualität, Funktion, Kontext und Nachhaltigkeit.

KLUDI-REEF

German Design Award

Neben der KLUDI-DECUS wurde ebenfalls die KLUDI-REEF mit dem German Design Award ausgezeichnet. Die KLUDI-REEF erhielt die Auszeichung in der Kategorie „Kitchen“.

🏆 iF Design Award

Der iF DESIGN AWARD gilt weltweit als einer der renommiertesten Designwettbewerbe – und wir sind stolz darauf, zu den diesjährigen Preisträgern zu gehören. Ausgezeichnet für sein innovatives Designkonzept, seine außergewöhnliche Funktionalität und seine zeitgenössische Ästhetik, setzt KLUDI-REEF neue Maßstäbe im modernen Design.

🏆 Kitchen Innovation Award

Mit dem Kitchen Innovation Award zählt die KLUDI-REEF zu den fortschrittlichsten Lösungen der Küchenbranche. Prämiert wurden dabei Funktionalität, Ergonomie, Innovation, Design und der hoher Produktmehrwert im Alltag. Besonders das integrierte Schlauch-Auszugssystem beeindruckte die Jury.

SEIT 100 JAHREN STEHT KLUDI FÜR …

… QUALITÄT

… INNOVATION

… DESINGEXZELLENZ

Das Badezimmer und die Küche entwickeln sich zunehmend zu Lifestyle-Räumen, in denen Funktionalität und Ästhetik nahtlos ineinandergreifen. KLUDI erweckt Ideen zum Leben – mit besonderer Liebe zum Detail, zukunftsgerichteter Forschung und dem steten Anspruch, mit jeder Entwicklung die Lebensqualität der Menschen immer weiter zu verbessern.

ENTDECKE KLUDI Quelle: KLUDI