Indorama Ventures unterstützt Textilkunden in Südostasien mit einer regionalen Lieferkette und einem globalen, innovativen Portfolio

Indorama Ventures, einer der weltweit führenden Anbieter von Polyesterfasern und Filamentgarnen, präsentiert sich im April auf der Indo Intertex 2026 in Jakarta und bietet Kunden aus den Bereichen Bekleidung, Heimtextilien und Hygiene in ganz Südostasien sein vielfältiges globales Portfolio an.

Im Sinne der Vision, die Textilkreislaufwirtschaft voranzutreiben, stellt Indorama Ventures ein breites Sortiment an recycelten Polyesterfasern und Filamentgarnen vor, die sowohl aus PET-Textilabfällen (sowohl vor als auch nach dem Verbrauch) als auch aus PET-Flaschen gewonnen werden. Ziel ist es, regionale Kunden mit zuverlässiger Versorgung, Rückverfolgbarkeit und skalierbaren Lösungen zu unterstützen, um die Bedürfnisse der Endverbraucher zu erfüllen.

Mit Produktionsstätten im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und Amerika unterstützt Indorama Ventures südostasiatische Kunden durch stabile regionale Produktions- und Lieferketten und ermöglicht ihnen gleichzeitig den Zugang zu den globalen Innovationskapazitäten des Unternehmens. Dieser Ansatz gewährleistet kurze Lieferzeiten von regionalen Beschaffungszentren und den Zugang zu modernsten, marktorientierten Lösungen für Kunden in dynamischen Textilmärkten.

PET chips fiber

Besucher des Indorama Ventures-Standes C9 können Folgendes entdecken:

• deja™ T2T-Fasern und -Filamentgarne aus Polyester-Textilabfällen (sowohl aus der Konsumzeit als auch nach dem Verbrauch), die sonst entsorgt würden

• deja™ B2T-Fasern und -Filamentgarne aus PET-Flaschen

• deja™ Care-Fasern und -Filamentgarne, entwickelt für Anwendungen mit Hautkontakt und hergestellt mit umweltfreundlicheren chemischen Verfahren

• preventa™ FR-Fasern und -Filamentgarne, die die Herstellung flammhemmender Textilien für Bekleidung, Heimtextilien, Fahrzeuginnenausstattung und weitere Anwendungen ermöglichen

• eine breite Palette an Fasern und Garnen für den täglichen Bedarf, von PET-Stapelfasern über POY, DTY und FDY bis hin zu Bikomponentengarnen

Treffen Sie das Team auf der Indo Intertex! Die regionalen Vertriebs- und Technikteams von Indorama Ventures stehen Ihnen während der gesamten Indo Intertex vom 15. bis 18. April in der Jakarta International Expo am Stand C9 für Gespräche über Kundenanforderungen und Nachhaltigkeit zur Verfügung. Roadmaps und Materialauswahl für kommende Textilkollektionen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.indoramaventures.com

Quelle: Indorama Ventures