Wohnen im Wandel: durchdachte Lösungen für jedes Lebensmodell

Beim Nachwuchs kündigt sich an, ein Homeoffice wird gebraucht, die Kinder gehen ihre eigenen Wege, die Patchwork-Familie kommt am Wochenende zusammen, ein Mehrgenerationen-Haushalt entsteht – Wohnformen sind individuell und Wohnen ist ein dynamischer Prozess, der stetem Wandel unterworfen ist. Praktisch sind dann modulare Wohnlösungen, die sich immer wieder neu an die veränderten Lebenssituationen anpassen. Und zwar ohne aufwendige Umbauten und teure Neuanschaffungen.

Auszugstische passen sich im Handumdrehen an die Gästezahl an. (Bild: TEAM 7 Modell Tak Tisch)

Flexibilität in allen Bereichen

Eine zentrale Rolle spielen durchdachte Möbel. Flexible Lösungen wie Auszugstische, funktionale Sofas oder modulare Regalsysteme schaffen Spielräume und bieten viele Optionen. Vor allem Auszugstische sind ein echter Klassiker und aus den heutigen Esszimmern nicht wegzudenken. Im Alltag kompakt, verwandeln sie sich mit wenigen Handgriffen in große Tafeln und bieten so bei Besuch oder Feiern ausreichend Platz für Familie und Freunde. Aber auch Sofas mit cleveren Features überzeugen. Modelle mit integrierter Schlaffunktion, verstellbaren Rückenlehnen oder Stauraum verbinden Komfort mit praktischer Nutzung und sind besonders in kleineren Wohnungen eine wertvolle Lösung. Sie passen sich im Nu an jede Situation an – zum Beispiel, wenn sich spontaner Übernachtungsbesuch ankündigt oder am Wochenende die Enkel kommen.

Besonders clever sind zudem Möbel, die aus einzelnen Elementen bestehen und sich bei Bedarf erweitern oder umgekehrt auch wieder verkleinern lassen. Ein Regalsystem kann beispielsweise zunächst klein beginnen und später durch zusätzliche Module ergänzt werden, wenn mehr Stauraum benötigt wird. Auch bei Küchen oder Schranksystemen bieten modulare Konzepte die Möglichkeit, den Wohnraum Schritt für Schritt anzupassen, ohne alles komplett neu planen zu müssen. So bleibt die Einrichtung langfristig flexibel und wächst mit dem Leben der Bewohner mit.

Vom gemütlichen Sofa zum komfortablen Schlafplatz: Schlafsofas wachsen mit ihren Aufgaben. (Bild: Joka Modell Onda Langschläfer)

Individuelle Planung nach Kundenwunsch

Neben modularen und multifunktionalen Möbeln werden heute individuell geplante Lösungen immer stärker nachgefragt. Maßgefertigte Stücke, die sich harmonisch in die Architektur einfügen und gleichzeitig den Stil der Bewohner widerspiegeln, schaffen ein Zuhause, in dem man sich wohlfühlt. Sie nutzen vorhandene Flächen optimal aus und verbinden Ästhetik mit Funktionalität – vom passgenauen Einbauschrank bis zur designstarken Raumtrennung. Nischen, Dachschrägen oder ungewöhnliche Grundrisse können so sinnvoll genutzt werden. Gleichzeitig bieten maßgefertigte Möbel die Möglichkeit, Materialien, Farben und Formen genau auf den persönlichen Geschmack der Bewohner abzustimmen.

Ein kleines Homeoffice direkt am Lieblingsplatz versüßt die Arbeit. (Bild: sedda Modell Aurora)

Die österreichischen Hersteller als kompetente Partner

Für die Anfertigung von individuellen Lösungen benötigt es handwerkliches Können, langjährige Erfahrung und einen guten Blick für Gestaltung und Design. All das bringen die Hersteller der Österreichischen

Möbelindustrie mit. Sie stehen bei der Planung von innovativen, intelligenten und modularen Wohnlösungen mit Rat und Tat zur Seite und planen Möbel und Einbauten von den Maßen über die Materialien bis hin zu den Funktionen in enger Absprache mit den Kunden und exakt nach deren Wünschen. So wird sichergestellt, dass das Ergebnis exakt den Vorstellungen entspricht und sich optimal an die räumlichen Gegebenheiten anpasst. Und da die österreichischen Unternehmen konsequent auf hochwertige Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung setzen, ist auch die Lebensdauer der Möbel über viele Jahre und Jahrzehnte gewährleistet.

Flexibel verstellbare Sofas erlauben allen Familienmitgliedern ihre Lieblingsposition. (Bild: ADA Modell Raimo)

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Quelle: Österr. Möbelindustrie