Neuer Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) bei Grass

Frank Fahrner

Branchenexpertise mit internationaler Ausrichtung

Die Einrichtungsbranche ist für Frank Fahrner nicht neu: Er begann seine berufliche Laufbahn beim Dübel-Fabrikanten Fischer und wechselte dann zum Sanitär-Hersteller Hansgrohe. Dort zeichnete er in den 18 Jahren seiner Tätigkeit zunächst für das Corporate Marketing und Messen verantwortlich. Anschließend entwickelte er als Sales Director zahlreiche europäische Vertriebsgesellschaften weiter, ehe er die Niederlassung in Mexiko aufbaute und die Leitung für den gesamten lateinamerikanischen Markt übernahm. Nach einem Zwischenstopp als Vertriebsdirektor für Europa, den Mittleren Osten und Afrika bei Häfele in Nagold agierte er zuletzt als Geschäftsführer bei TGA, einem Dienstleister der WR-Gruppe.

In seiner neuen Rolle als Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) wird Frank Fahrner die weltweiten Vertriebs- und Marketingaktivitäten begleiten, Vertriebsstrategien weiterentwickeln und in enger Zusammenarbeit mit den Vertriebsgesellschaften die internationalen Märkte stärken.

„Die GRASS Gruppe ist ein Unternehmen, das mit seinen hochwertigen Systemen sprichwörtlich Bewegung in die Produkte ihrer Kunden bringt“, erklärt Fahrner. „Das hat mich von Anfang an begeistert. Ich freue mich darauf, die Zukunft von GRASS mitgestalten zu können.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.grass.eu

Quelle: Grass