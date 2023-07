Österreichs bester Tischlerlehrling kommt aus Kärnten

Tischlerlehrling Klemens Reinfried bester Tischlerlehrling im zweiten Lehrjahr

Mit höchster Präzision und Sorgfalt gingen die Teilnehmenden beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb der Tischler und Tischlereitechniker im Designcenter Linz an ihre Aufgaben heran und kämpften um den Bundestitel. Das fünfköpfige Lehrlingsteam aus Kärnten rund um Landeslehrlingswart Peter Preinig stellte sich der großen Challenge. Das Ausnahmetalent Klemens Reinfried von der Tischlerei Erschen aus Eberndorf siegte im zweiten Lehrjahr mit sensationellen 8.201 Punkten und distanzierte die Konkurrenz deutlich. Seine Punkteanzahl war die mit Abstand höchste im Bewerb aller Lehrjahre und sicherte ihm den Titel „Rookie of the year“.

Das Tischlerhandwerk ist sehr weiblich. Insgesamt acht Mädchen finden sich unter den besten Tischlerlehrlingen Österreichs. Die größte Frauenpower hat Kärnten. Katharina Johanna Mandler trat im ersten Lehrjahr an und Hannah Pritz im vierten Lehrjahr Tischlereitechnik/Planung. Beide werden bei der metrica Austria GmbH ausgebildet.

Hohes Niveau

Das Team rund um Landesinnungsmeister Valentin Lobnig lobt den Nachwuchs: „Wir sind sehr stolz auf die Leistungen der Kärntner Lehrlinge. Jede/r einzelne wurde sehr professionell und mit viel Engagement vorbereitet. Wir investieren enorm viel Energie und Innovationsgeist in die Lehrlingsausbildung. Das Niveau in Linz war sehr hoch und die Aufgaben extrem fordernd.“

Aufgabenstellung

In den ersten drei Lehrjahren galt es verschiedene Kindersessel zu fertigen, wobei sich die Lehrlinge im dritten Lehrjahr mit einer Bonusaufgabe zusätzliche Punkte sichern konnten. Hier waren Teufelszinken gefragt. Der Legende nach sind diese Zinken den schiefen Klauen des Teufels nachempfunden. Klingt sehr philosophisch und ist handwerklich sehr anspruchsvoll, da es sich um schräge Zinken handelt. Es gab auch eine Länderwertung. Der Sieg in dieser Disziplin ging an Vorarlberg. Kärnten belegte den hervorragenden 6. Platz.

Die Teilnehmenden aus Kärnten im Überblick:

Katharina Johanna Mandler, 1. Lehrjahr, Tischlerei metrica Austria GmbH, Greifenburg

Klemens Reinfried, 2. Lehrjahr, Tischlerei Erschen, Eberndorf

Florian Dörfler 3. Lehrjahr, Tischlerei Konec, Feldkirchen

Hannah Pritz, 4. Lehrjahr Planung, Tischlerei metrica Austria GmbH, Greifenburg

Daniel Hofmann, 4. Lehrjahr Produktion, Tischlerei Paier Harald, Wolfsberg

Ein Hoch auf die Teilnehmer:innen des diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerbs der Tischler und Tischlerei-techniker. Klemens Reinfried aus Eberndorf (dritter von re) ist „Rookie of the year“ und bester Tischlerlehrling Österreichs im zweiten Lehrjahr.

Weitere Informationen finden Sie unter kaerntnerwirtschaft.at

Quelle:(c) WKK/Cityfoto