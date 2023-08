OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. 2024: Sonnen- und Wetterschutz für die Gastronomie

Die Sonderschau OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. geht in die nächste Runde: Vom 3. bis 7. Februar 2024 präsentieren herstellende Unternehmen für Sonnen- und Wetterschutz auf der INTERGASTRA – Leitmesse für die Hotellerie & Gastronomie ihre Outdoor-Produkte im Rothaus Park der Messe Stuttgart – getreu dem Motto „Draußen genießen – 365 Tage im Jahr“. Auch während der nachfolgenden R+T – Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz – vom 19. bis 23. Februar 2024 findet die OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. statt und bleibt für weitere interessierte Besuchende der Branche zugänglich. Namhafte herstellende Unternehmen wie Bahama, Caravita, Corradi, Erhardt Markisen, Euromarkisen, Leiner, Lucas Outdoor, Markilux, ParaPro, Reflexa, Shadesign und Warema haben ihre Teilnahme bereits bestätigt und zeigen vor Ort alles, was die Außengastronomie und Hotellerie für jede Wetterlage bestmöglich nutzbar und komfortabel macht – von Markisen, über Sonnenschirme und -segel bis hin zu Terrassen- oder Lamellendächern sowie vielfältigem Zubehör.

Sonderschau auf zwei Fachmessen

„Sonnenschutzprodukte für die Anwendung im gewerblichen Bereich haben in den meisten Fällen besondere Anforderungen: Häufig müssen größere Flächen beschattet werden, die besonderen Wetterschutz bieten sollen. Zudem sind Zusatzausstattungen und individuelle technische Lösungen gefragt. Es geht eben darum, Räume im Freien für die unterschiedlichsten Zielgruppen zu gestalten“, weiß Christiane Berning, Leiterin Marketing & Business Development bei der markilux GmbH + Co. KG.

Die OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. bietet die Möglichkeit, diese Produkte draußen in ihrer Anwendung zu zeigen, was insbesondere für die Zielgruppe der gewerblichen Anwendungen ein sehr wichtiger Punkt ist. „Die Kombination von INTERGASTRA und R+T bietet hier eine sehr gute Plattform und spricht eine umfangreiche Zielgruppe an, die sich zu den vielfältigen Lösungsmöglichkeiten informieren kann. Für unsere Produkte – wie beispielsweise unsere Pergolamarkisen, markilux markant, markilux syncra oder markilux format – eine gute Präsentationsmöglichkeit in einem spannenden Umfeld“, so Christiane Berning.

Vielfältige Möglichkeiten

„Die Sonderschau OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. bietet uns die perfekte Gelegenheit, unsere innovativen Outdoor-Living-Lösungen für die Außengastronomie live und outdoor einem breiten und fachkundigen Publikum aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe sowie dem Sonnenschutzfachhandel zu präsentieren“, so Christian Steinberg, Vorstand Global Market, Warema Renkhoff SE. „Wir freuen uns darauf, wieder als Aussteller teilzunehmen und sind gespannt auf die vielfältigen Möglichkeiten, die uns die Messe für unsere Marken WAREMA und CARAVITA bietet. Wir erwarten inspirierende Begegnungen, wertvolles Feedback und neue Impulse für die Bearbeitung des Marktsegments HoReCa, welches wir seit einigen Jahren kontinuierlich ausbauen.“ Um Outdoor Living das ganze Jahr in der Außengastronomie nahezu wetterunabhängig zu genießen, spielt der richtige Sonnen- und Regenschutz eine wesentliche Rolle. WAREMA und CARAVITA haben hierfür die passenden Produkte. So eignen sich Lamaxa Lamellendächer sowie Perea Pergola-Markisen von WAREMA aufgrund ihrer Wetterfestigkeit und großen Abmessungen besonders gut. Aber auch hochwertige Sonnenschirme von CARAVITA können die richtige Wahl für das entsprechende Gestaltungskonzept sein. Es besteht eine große Auswahl an miteinander harmonierenden Produkten, die genau auf Maß und mit dem gewünschten Stoff angefertigt werden.

Ganzheitliche Lösungskonzepte

„Das Konzept von OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. hat uns sofort überzeugt“, berichtet Andreas Husmann, Geschäftsführer der Schirmherrschaft Vertriebs GmbH. Das Unternehmen gehört zur Leiner GmbH und nimmt zum wiederholten Mal neben der regulären R+T zusätzlich an der Sonderschau teil. Gemeinsam mit zahlreichen PartnerInnen werden dort im Rothaus Park des Stuttgarter Messegeländes vielfältige Lösungen präsentiert. „Uns geht es darum, umfängliche Lösungen anzubieten, nicht nur Produkte“, so Andreas Husmann. Darum werden BesucherInnen an dem Stand des Unternehmens neben den Sonnen- und Wetterschutzlösungen von Leiner und Gibus unter anderem auch Inspirationen für Möbel erhalten. Andreas Husmann: „Wir zeigen auf der OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. ganzheitliche Gastrokonzepte, mit denen Gastronomen ihre Außenbereiche das ganze Jahr über nutzen und maßgeblich aufwerten können.“ Dabei geht es immer darum, für die jeweilige bauliche Situation die optimale Lösung zu finden, für die manchmal auch verschiedene Produkte, wie z. B. Terrassendächer, Markisen oder Schirme, miteinander kombiniert werden müssen. „Unsere Experten aus unserem SUNRAIN-Netzwerk sind hierzu die richtigen Ansprechpersonen. Sie beraten umfassend und begleiten die Gastronomen von der ersten Planung bis hin zur Inbetriebnahme der optimierten Außenbereiche.“ Eben diese Expertinnen und Experten werden auch in Stuttgart vor Ort sein, so dass sich die BesucherInnen neben dem Erleben der hochwertigen Produkte auf umfassendes Know-how freuen dürfen.

Individualität im Fokus

„Die Trends der letzten Jahre weisen deutlich darauf hin, dass das Bedürfnis besteht, mehr Zeit im Freien zu verbringen – und dies findet man auf verschiedenen Ebenen wieder, beginnend beim Gebäudebau bis hin zum Gastgewerbe. Gerade in der HoReCa-Branche beobachten wir eine zunehmende Wertschätzung der Außenbereiche“ , so Stefano Sghedoni, Head of Sales Department bei Corradi Srl. Das HoReCa ist für das Unternehmen seit jeher eine strategische Branche. „Unsere Absicht ist, wenn wir an das Gastgewerbe denken, uns auf Lösungen zu konzentrieren, die extrem personalisierbar und flexibel sind. Jedoch sollten sie auch zweckmäßig sein, um das Geschäftsvolumen steigern zu können. Dank unserer Erfahrung und Fachkenntnisse in diesem Bereich können wir ein eigens für die Außengastronomie konzipiertes Produktsortiment liefern. Dabei beginnen wir bereits mit der Planung, die wir in allen einzelnen Punkten umsetzen, gefolgt von der Produktion, Aufstellung und schließlich dem Kundendienst nach dem Verkauf, den wir auf internationaler Ebene bereitstellen. Der Service ist in dieser Branche genauso wichtig wie das Produkt“, so Stefano Sghedoni.

Das Unternehmen freut sich sehr auf die OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING., da dort die Lösungen einem Fachpublikum präsentiert werden können, das die fortschrittlichen Eigenschaften der Outdoor-Vorschläge versteht und diese zu schätzen weiß. Stefano Sghedoni gibt gerne noch einen weiteren Ausblick: „Gleichfalls ist auch unsere Teilnahme an der R+T 2024 von großer Bedeutung, da wir hier einige innovative Produktneuheiten vorstellen können, die sowohl für die Außengastronomie als auch für Wohnanlagen interessant sind.“

Outdoor-Living bei jedem Wetter

Die Reflexa-Werke Albrecht GmbH wird auf der OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. ihre neueste Terrassenüberdachung Bella Lamella in den Fokus rücken. „Es besteht aus hochwertigem Aluminium und verfügt über ein Dach, dessen Lamellen sich für eine optimale Atmosphäre an den gewünschten Lichteinfall anpassen – sie lassen sich bis zu 110 Grad öffnen“, berichtet Reflexa-Geschäftsführerin Miriam Albrecht ( im Bild oben). Die Lösung eignet sich neben dem Gastrobereich ebenfalls hervorragend für blendfreies Wohnen und Arbeiten im Außenbereich. „Die Bella Lamella kann nämlich auch zum Garden Office werden. Die Möglichkeit, blendgeschützt am Bildschirm arbeiten zu können, eröffnet ganz neue Perspektiven“, so Miriam Albrecht.

Die Bella Lamella ist als Terrassenüberdachung sowohl freistehend als auch zur Wandmontage zum Sonnen-, Regen- und Schneeschutz geeignet. Von der 100 Prozent wasserdichten und mit einer zulässigen Schneelast von 112 kg/m2 absolut soliden und allwettertauglichen Terrassenlösung können sich die Besucherinnen und Besucher der INTERGASTRA und R+T live vor Ort überzeugen. Miriam Albrecht: „Mit ihren Eigenschaften dient die Bella Lamella nicht nur im Sommer als perfekter Schattenspender, sondern verlängert als Regen- und Schneeschutz die Outdoorsaison bis in den Herbst oder Winter – denn man kann das Terrassendach auch optional mit einem Heizstrahler ausstatten. Durch eine integrierbare LED-Beleuchtung sorgt sie auch in langen Sommernächten für eine stimmungsvolle Atmosphäre.“

Effizient und innovativ

Die SHADESIGN GmbH ist mit seinen innovativen und effizienten Lösungen für den Bereich Outdoor Living ebenfalls auf der R+T 2024 dabei – und wird die Gelegenheit nutzen, um das 60. Firmenjubiläum gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden zu feiern. „Die Anforderungen an individuelle Sonnenschutzlösungen sind sowohl optisch als auch qualitativ hoch – mit Massenware lassen sich anspruchsvolle Kundenwünsche kaum erfüllen“, so Geschäftsführer Frank Reisenauer. Mit dem passgenauen und variablen SHADE Schatten-System wird eine innovative, attraktive und lukrative Erweiterung im Außenbereich der Gastronomie möglich. SHADE vereint die Vorteile eines fest installierten Markisensystems mit der luftigen Leichtigkeit eines filigranen Sonnensegels und kann dank des modularen Aufbaus für nahezu jede Fläche eingesetzt werden.

Auf der OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. wird im Rothaus Park unter anderem eine SHADE Twin Anlage installiert – individualisiert durch einen Digitaldruck. Besonders die großen und modularen SHADE Anlagen eignen sich hervorragend als zuverlässiger Sonnen- und Wetterschutz für den Gastrobereich, wovon sich die BesucherInnen live vor Ort überzeugen können. Zudem wird auch die motorisierte Variante des SHADES in Stuttgart zu sehen sein sowie ein neuer Bedienhebel bei der manuellen Variante. Darüber hinaus präsentiert SHADESIGN neue Beschichtungsmöglichkeiten der Bauteile, z.B. in Cortenstahl Optik.

Frank Reisenauer: „Unter dem Motto ,60 Jahre SHADESIGN´ zeigen wir vor Ort insgesamt alle Varianten unser SHADE Schatten-Systeme, die Tuchkonfektion, Sonnensegel und viele weitere Produkte von uns. Einen Besuch bei uns sollte man nicht versäumen. Schauen Sie sich auf unseren Ständen um und tauschen sich mit dem SHADESIGN-Team aus. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.“

Über OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING.

Die Sonderschau OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. zeigt alles, was die Außengastronomie für jede Wetterlage bestmöglich nutzbar und komfortabel macht. Als Pilotprojekt gestartet, fand die OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING im Jahr 2018 erstmals statt. Nach einer sehr erfolgreichen Ausgabe im Februar 2020, geht die Sonderschau nun in die nächste Runde: Vom 3. bis 7. Februar 2024 auf der INTERGASTRA – Leitmesse für die Hotellerie und Gastronomie und vom 19. bis 23. Februar 2024 auf der R+T – Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz – getreu dem Motto „Draußen genießen – 365 Tage im Jahr“.

