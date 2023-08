Der Naber Messestand: Besuchermagnet auf der area30

Zu allererst gibt der kreative Küchenzubehör-Vollsortimenter aus Nordhorn den Blick frei auf die komplett neugestaltete Naber Website: frisches Layout, viele kundenfreundliche Features und im neuen „Magazin“ beeindruckende In-formationsfülle über die Welt des Küchenzubehörs.

Doch damit nicht genug! Spannende neue Produkt-Highlights stellt Naber in den Warengruppen ARMATE® Armaturen, ACCOMODA® Nischenausstattung, SELECTAkit® Abfallsammler, LUMICA® Lichttechnik, CON-AKTIV® Steckdosen und TABLON® Interieur vor. Damit wird der Naber Messestand H21 mit Sicherheit wieder zu einem herausragenden Besuchermagnet.

Neuer Internetauftritt mit umfassend optimiertem Webshop

Die komplette Neugestaltung der Website überzeugt mit vielen interessanten Funktionen. Von der klaren Menüführung über das umfangreiche, dabei stets übersichtlich strukturierte Informations- und Download-Angebot bis hin zu den vorteilhaften nutzerfreundlichen Details des Webshops ist an alles gedacht, was zum Motto „Mit Naber zur perfekten Küche“ gehört.

Das attraktive und übersichtliche Layout ist auf leichte Orientierung und kurze Wege ausgerichtet. Die gelungene Kombination der Texte und Bilder regt die Kreativität an – schnell ergeben sich Ideen für eine optimale Zusammenstellung durchdachter Küchenzubehörlösungen. Zahlreiche Filterfunktionen vereinfachen die Produktsuche und helfen, bei der Auswahl Zeit zu sparen.

Im neuen Webshop sind detaillierte Produktdarstellungen, Bestellhistorie, Budgetverwaltung für Accounts und Unteraccounts, Erstellung von Umsatz-Statistiken und vieles mehr rund um die Uhr abrufbar. Modernste Webtechnik sorgt für konsequenten Datenschutz. Sofortige Informationen über Verfügbarkeit, Lieferzeiten und optionales Zubehör runden den in allen Phasen leichten und transparenten Online-Einkauf ab.

Namor – Die neuen Naber Edelstahlarmaturen

Mit Namor bietet Naber eine weitere eigene Serie von Armaturen in der Warengruppe ARMATE® SERVIZIO an. Sie sind wahre Schönheiten aus Volledelstahl, mit Laminarstrahlregler ausgestattet, perfekt gestaltet, unaufdringlich zurückgenommen und dennoch in jeder Küche überraschend präsent. Der Naber Schriftzug deutet auf die hohe Wertigkeit und garantiert hervorragenden Service und Kundendienst. Die 12 Armaturen gibt es in Edelstahl gebürstet oder in der eleganten Trendfarbe schwarz-matt.

Neues Regal- und Relingsystem System transFORM+

In der Warengruppe ACCOMODA® tritt das neue Regal- und Relingsystem System transFORM+ mit extrem flexiblen und vielfältigen Aufbewahrungsstrukturen auf. Ausgangspunkt ist eine clevere Idee: Mit einem Aluminium-Grundprofil und dem aufgesteckten trapezförmigen Abdeckprofil lassen sich konsequent durchkonstruierte Nischensysteme mit Regalen und Wandborden gestalten. Die mattschwarze pulver-beschichtete Oberfläche sorgt für einen stilvollen Auftritt.

Am Wandbord lassen sich bequem zahlreiche praktische Funktionselemente einhängen, wie Rollen- und Gläserhalter, Ablagen, Gewürz- und Flaschenregale, Hakenleisten, Küchenrollenhalter, eine Powerbox mit Steckdosen und vieles mehr.

Solitärregale und Wandtablare sind weitere attraktive Eyecatcher. Besonders wirkungsvoll ist die Hinterleuchtung der Profilleisten mit LED-Stripes. Die im Grundprofil einsetzbaren selbstklebenden LED-Bänder können dabei in das LUMICA® LIC LED-System sowie auch ins Smart Home-Konzept eingebunden werden – einschließlich Lichtfarbwechsel, Dimmfunktion und Steuerung durch Fernbedienung oder Bluetooth-App.

Cox® Base Q Weiterentwicklung

Immer noch gibt es überraschende Möglichkeiten, die Küche mit praktischen Alltagshilfen auszustatten! Dazu gehört, dass die genau ge-wünschte Wasserart einfach aus der Armatur fließt. Die Quooker Multi-funktions-Armatur liefert kaltes, warmes, kochendes sowie gefiltertes gekühltes, sprudelndes oder stilles Wasser – je nach Wahl. Und Naber hat mit dem Abfallsammler- und Aufbewahrungssystem Cox® Base Q die perfekt passende Stauraum-Organisation für die Quooker-Reservoire geschaffen. Die neue Variante Cox® Base Q+ ermöglicht sogar die Unterbringung der Quooker-Modelle Combi und Combi+ mit 7-Liter-Speicher. Bei der Rahmenkonstruktion ist besonderer Wert auf die Stabilität der Frontbefestigung gelegt worden.

Dabei bleibt das Gerät für die Wasseraufbereitung gut zugänglich. Ideal gelöst: Das Quooker-Equipment findet direkt neben den Abfallsammlern einen sicheren Platz. Und diese kommen selbstverständlich in bewährter Naber Qualität und flexiblen Ausstattungsvarianten.

Neue Smart Home-Komponenten

Die Vorteile sind einfach unübersehbar: Die Smart Home-Technologie – das komfortable Vernetzen verschiedener Geräte, die dadurch zentral über Smartphone, Tablet oder einen Sprachassistenten gesteuert wer-den können – ist auf dem Vormarsch. Naber hat neue Smart Home-Komponenten im Programm: die sprachgesteuerte Armatur ARMATE® E-GO Voice sowie den motorisch gesteuerten Auswerfer für alle Abfall-sammler-Auszüge mit Frontauszug LED Fußkick Libero 3.0 mit Sprachsteuerung.

E-GO Voice, der Einhebelmischer mit schwenkbarer herausziehbarer Brause (Strahl/Brause umstellbar), Laminarstrahlregler und Keramikkartusche lässt sich manuell, mit der Smartphone-App S-FLOW-App oder per Sprachsteuerung bedienen. Die App (sowohl für Apple- als auch für Android-Geräte abrufbar) beinhaltet eine mögliche Kindersicherung und informiert über den Wasser- und Energieverbrauch. Die Funktion Voice Control ermöglicht, programmierbare Sprachbefehle zum berührungs-losen Bedienen einzurichten. Dabei sind auch zwei individuell voreingestellte Wassermengen über den „digitalen Hebel“ abrufbar. Die Sprachsteuerung funktioniert über WLAN mit Amazon Alexa oder Google Home. E-GO VOICE ist in chrom oder schwarz matt erhältlich.

LED Fußkick Libero 3.0 ist außergewöhnlich praktisch und wird schnell zur unverzichtbaren Alltagshilfe. Der automatische Auswerfer funktioniert mit überzeugend einfacher Bedienung, entweder durch Sprachsteuerung (kompatibel zu Alexa Sprachsteuerungssystemen) oder über den integrierten Fußsensor. Die für die Fußbedienung praktische LED-Auffindbeleuchtung ist dimmbar und abschaltbar. Auch die Auswurfstärke sowie die Sensor-Empfindlichkeit sind einstellbar. Die in-telligente Steuerung erkennt Hindernisse dank einer Rutschkupplung und sorgt so für sichere Bedienung.

Neue Leuchten und Steckdosen

Mit AstraLED SE, Kronos D-M und Unika wird das LUMICA® Leuchtenspektrum um drei außergewöhnliche Leuchten erweitert. Die nur 5 mm besonders flache Aluminium-Unterbodenleuchte AstraLED SE zur Montage unter Hängeschränken oder Regalen bietet breit und diffus streuendes Licht ohne sichtbare LED-Punkte und ist mit integriertem berührungslosem Schalter und Dimmer ausgerüstet (auch ohne Schalter lieferbar). Damit lässt sich die Helligkeit stufenlos einstellen. Alle drei Ausführungen in weiß, schwarz oder aluminiumfarbig gibt es wahlweise mit den beiden unterschiedlichen Farbbereichen Warmweiß oder Neutralweiß (3000 K beziehungsweise 3900 K).

Der runde, perfekt gestaltete Einbaustrahler Kronos D-M ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Lichttemperatur zwischen Warmweiß (2700 K) und Neutralweiß (4000 K) sowie der Lichthelligkeit. Kronos D-M ist ideal zur Unterbodenmontage in allen Arten von Schränken oder unter Regalen geeignet. Steuerbar ist der Strahler mit einem im Leuchteninneren integriertem Touch-Schalter.

Die neuartige Unterbauleuchte Unika ist eine Multitasking-Leuchte mit LED-Leuchtrand, die je nach Wahl eine 230 Volt Steckdose, einen Doppel- USB-Charger und einen dimmbaren, berührungslosen Multifunktionsschalter integriert. Der Leuchtrand wurde in eine um 15° geneigte Halterung eingepasst – ideal für die Ausleuchtung darunterliegender Arbeitsflächen. Mit minimalistischem Design und maximaler Funktionalität die gelungene attraktive Lösung zur Vermeidung von Platzverlust auf der Arbeitsplatte durch Steckdosen und Kabel!

Die Produktlinie EVOline® Circle80 ist ein weiteres neues Highlight im CON-AKTIV® Steckdosen-Programm. Die professionelle Ladestation zur Montage auf der Arbeitsplatte (oder auch auf Schreibtischen!) ist so vielseitig wie flexibel. Die Kombination von Strom und USB-Chargern lässt überschüssige Kabel verschwinden, wobei ein integrierter Schieber das Durchrutschen der Stecker verhindert. Das Steckdosensystem punktet zudem mit einfacher und schneller Montage, problemlosem flächenbündigem Einbau und sehr geringer Einbautiefe von nur 48,5 mm.

Eine komfortable Ergänzung ist Circle80 Hide, der Deckel ohne Lade-anschluss, der elegant die Anschlüsse verdeckt. Mit einem integrierten Induktionsschalter zum Aufladen von entsprechend eingerichteten Smartphones kommt dagegen der Deckel Circle80 DisQ. Er funktioniert sowohl geöffnet als auch geschlossen.

Wie gut EVOline® Circle 80 in das Naber Programm passt, zeigt sich darin, dass das Design bereits vielfach ausgezeichnet worden ist.

Neue Stühle, Hocker und Tischgestelle

In der Interieur-Warengruppe TABLON® sind weitere Tischgestelle hinzugekommen, sowie neue Farben und Bezüge bei einigen bereits im Programm vorhandenen Stühlen und Hockern.

Als weiteres Highlight gibt es eine ganze Reihe neuer Stühle und Hocker mit auffallenden gemeinsamen Merkmalen. Ihr schnörkelloses skandinavisches Design mit pulverbeschichtetem schwarzem Gestell passt sich apart in alle Einrichtungsstile ein. Die Bezüge kommen in trendgemäß gedeckten Farben, sind wasserabweisend und besonders strapazierfähig. Und darüber hinaus äußerst umweltfreundlich: Sie bestehen zu 100% aus recyceltem Stoff auf der Basis von PET-Flaschen.

