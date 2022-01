Partnertage Ostwestfalen 2022 – Anmelden und dabei sein!

Einkäufer aller konsumigen Vertriebsschienen dürfen sich auf einen starken Auftritt für das Volumengeschäft Möbel freuen: Weit über 100 Aussteller laden vom 1. bis 3. Februar zu den Partnertagen Ostwestfalen 2022 ins Messezentrum Bad Salzuflen ein. Darunter viele namhafte Firmen, internationale Big Player und interessante Nischenanbieter. Jüngst dazu gestoßen sind: Outerra, LC, Primavera, Nowy Styl, Carla & Marge, Actona und Scapa.

Flow für Möbel aktiv nutzen

Auf das persönliche Businesstreffen in Ostwestfalen kommt es gerade in diesem Jahr an: Die Branche freut sich einerseits über anhaltend hohe Nachfrage, andererseits ächzt sie unter Lieferengpässen, Materialknappheit, Preissteigerungen und Personalmangel. Themen, die unbedingt gemeinsam besprochen und gelöst werden wollen. Da alle anderen Branchenmessen Anfang des Jahres pandemiebedingt ausfielen oder verschoben werden mussten, bleiben die Partnertage Ostwestfalen, um die Herausforderungen mit vereinten Kräften anzugehen.

Das Messezentrum Bad Salzuflen bietet für die persönliche Begegnung den geeigneten Rahmen – mit viel Raum, Platz, Abstand und dem richtigen Angebot. Die Partnertage Ostwestfalen 2022 überzeugen mit den passenden Produkten in einem spannenden Mix für alle Sortimentsbereiche. Neben bestehenden Lieferanten-beziehungen, die sich vor Ort entspannt pflegen lassen, finden sich in Ostwestfalen auch die richtigen Ansprechpartner für neue Geschäftskontakte sowie Ideen und Inspirationen fürs eigene Business.

Der individuelle Kontakt und die intensiven Gespräche sind neben der lockeren Arbeitsatmosphäre die wichtigen Markenzeichen dieser einmaligen Veranstaltung. Im Mittelpunkt des Branchentreffs stehen Werbeware und Aktionsartikel für Frequenz und Umsatz. Zudem bieten die Industriepartner umsatzstarke Sortimente für die konsumigen Preislagen stationär wie online.

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch, den 1. und 2. Februar 2022 von 9 bis 18 Uhr

Donnerstag, den 3. Februar 2022, von 9 bis 16 Uhr

Zugang nur für Fachbesucher. Eintritt, Parken und Verzehr sind kostenfrei.

Mehr Informationen unter www.partnertage-ostwestfalen.de

Quelle: WAW GRUPPE