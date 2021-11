Partnertage Ostwestfalen 2022 – Schon jetzt top besetzt

Guter Anmeldestand: Die Partnertage Ostwestfalen 2022 zählen bereits drei Monate vor der Veranstaltung knapp 80 Aussteller. Mit von der Partie sind langjährige Teilnehmer wie Benformato, Cilek, Domo, Duo Collection, Elfo, Euro Diffusion, Finori, Forte, Gradel, Hela, IMV, Mäusbacher, MCA, Quadrato, Reality, Sun Garden, Trendteam, Unico und Vierhaus. Dazu gesellen sich im Februar nächsten Jahres interessante neue Aussteller aus verschiedenen Sortimentsbereichen, die mit ihren Möbeln und Accessoires innovative Anreize setzen, um das Volumen-Geschäft gleich früh im Jahr anzuschieben. Zu den Newcomern gehören Firmen wie Brix, Livingfurn, Modam’s Mobilya, Tradepoint, Xonox, Yatas und Zoe Furnconsult.

Ob Stuhl, Ecksofa, Einzelmöbel, Boxspringbett oder Wohnwand – alles, was verstärkt im Konsum nachgefragt wird, ist auf den Partnertagen Ostwestfalen 2022 in großer Menge und Vielfalt zu haben. Das gesamte Angebot dreht sich um Bestseller, Aktionsware, Trendsetter und gut verkäufliche Sortimente. Die Einkäufer der unterschiedlichen Vermarktungsschienen werden vom 1. bis 3. Februar im Messezentrum Bad Salzuflen fündig. Die Wichtigkeit und Bedeutung der Veranstaltung belegt die Öffnung von den benachbarten Hausmessen in der Möbelregion Ostwestfalen. „Liefern ist aktuell nicht ohne. Gerade in Zeiten wie diesen kommt es darauf an, gemeinsam Lösungen zu entwickeln“, so die Initiatoren, die schon jetzt gerne ihre Einladung zum Besuch des beliebten Branchentreffs für den Möbelkonsum aussprechen.

Idee der Partnertage Ostwestfalen ist es, Volumenabnehmern einen eigenen Ordertermin zu Beginn des Jahres anzubieten. Im Mittelpunkt der sympathischen, außergewöhnlichen Veranstaltung stehen Werbeware und Aktionsartikel für Frequenz und Umsatz. Zudem bieten die Industriepartner umsatzstarke Sortimente für die konsumigen Preislagen stationär wie online. Neben der lockeren Arbeitsatmosphäre sind intensive Gespräche und persönliche Kontakte die wichtigen Markenzeichen dieser einmaligen Veranstaltung. Detaillierte Angaben zu den Hygienemaßgaben folgen.

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch, den 1. und 2. Februar 2022 von 9 bis 18 Uhr und am Donnerstag, den 3. Februar 2022, von 9 bis 16 Uhr. Zugang nur für Fachbesucher. Eintritt, Parken und Verzehr sind kostenfrei.

Mehr Informationen unter www.partnertage-ostwestfalen.de

Quelle: WAW Gruppe