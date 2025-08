Pionier aus dem Bayerischen Wald

Seit über 45 Jahren produziert SCHOCK am Firmensitz im niederbayerischen Regen und ist heute der einzige Hersteller von Quarzkompositspülen, der ausschließlich in Deutschland produziert. Die Geschichte seiner Herkunft stellt das Unternehmen mit dem kürzlich produzierten Film „Pionier von hier.“ vor. Der cineastisch inszenierte Spot vermittelt auf überraschende Weise: SCHOCK Spülen kommen aus dem Bayerischen Wald.

SCHOCK Spülen aus dem Bayerischen Wald in ungewöhnlicher Inszenierung

Ein Film, der Herkunft spürbar macht

Der neue Film entführt in eine surreale Szenerie des Bayerischen Waldes. In stimmungsvollen Bildern folgt der Zuschauer dem Protagonisten, der sich durch den Nebel kämpft. Zwischen Pilzen, Farnen und Lichtstrahlen stößt er auf einen Baum, an dem keine Äpfel, keine Nüsse, sondern farbige Spülen wachsen. Eine davon nimmt er mit nach Hause. Im nächsten Bild steht sie bereits als Herzstück inmitten des Familienalltags. Die Erzählung ist bewusst überzeichnet, bildstark und stilistisch hochwertig – eine eindrückliche Metapher für die Verwurzelung von SCHOCK im Bayerischen Wald.

Produziert in Deutschland – verwurzelt im Bayerischen Wald

Seit 1979 produziert SCHOCK am Firmensitz im niederbayerischen Regen. Das 1924 gegründete Unternehmen erfand 1979 die Quarzkompositspüle, brachte 2005 das seidenmatte Premium-Material CRISTADUR® auf den Markt und entwickelt seine Technologien seither stetig weiter. Über 500 Mitarbeitende am Standort Regen machen SCHOCK zu einem der wichtigsten Arbeitgeber der Region. Die Produktion „Made in Germany“ ist dabei mehr als ein Qualitätsversprechen. Sie steht für gelebte soziale und ökonomische Verantwortung:

• Bis zu 75 % regionaler Quarzsand als Hauptrohstoff

• > 90 % rezirkuliertes Wasser im Fertigungsprozess

• 100 % Ökostrom aus Wasserkraft

• 45 % geringerer Stromverbrauch seit 2010

• 95 % sortenreine Trennung bei der Verpackung

Ausdrucksstarke Farbe: SCHOCK Spüle aus CRISTADUR® in der Farbe Berry

Geschichte und Produkt mit Emotion

„Pionier von hier.“ illustriert die Verwurzelung des Unternehmens anhand einer emotionalen Facette: Mit dem Protagonisten und einer träumerischen Szenerie inszeniert SCHOCK die Herkunft der Spüle als magischen Moment und macht so deutlich, wie viel Emotion und Identität in einem Produkt stecken können. Die verwendete Spüle, eine Tia D-100L in der Farbe Berry, steht sinnbildlich für die SCHOCK Vision: Alltägliches besonders machen – mit Design, Funktion und regionaler Verantwortung.

Masterfilm: „Pionier von hier“

Quelle: Schock