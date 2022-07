Pünktlich zum Sommer geht elektrabregenz mit ErnteFrisch-Kampagne an den Start

Im Zentrum der Kampagne steht der Claim madeforaustria– von dem sich alles weitere ableitet. madeforaustria steht dafür, dass elektrabregenz bereits seit Generationen der zuverlässige Partner für österreichische Haushalte ist. In der gesamten Kommunikation wird madeforaustria zusätzlich mit Botschaften zu Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und innovativem Zeitgeist kombiniert.

Frei nach dem Motto #madeforfrische wird im Juli eine B2C-Social Media-Kampagne umgesetzt, die elektrabregenz Kühlgeräte und vor allem die Funktion ErnteFrisch besonders hervorhebt. Mit Slogans wie „Mit ErnteFrisch merken Obst und Gemüse nicht, dass sie länger im Kühlschrank sind“ wird ganz ohne lange Erklärungen klar, worum es geht. Gestartet wird nun mit interaktiven Marketing-Maßnahmen. Zudem ruft ein Gewinnspiel mit „Was möchtest du in den Kühlschrank packen?“ Facebook- und Instagram-Userinnen und User dazu auf, die Seite zu liken und diese Frage zu beantworten. Und die interessantesten Antworten haben gute Chancen auf den Gewinn.

Und zugewinnen, gibt es die elektrabregenz Kühl- und Gefrierkombination KSN 96624 X. Sie ist mit der innovativen ErnteFrisch-Technologie ausgestattet. Im Obst- und Gemüsefach wird mit dreifärbiger Beleuchtung (Grün, Blau und Rot) sowie einer dunklen Nachtphase der 24-Stunden-Tag-Nachtzyklus simuliert. In der Gemüselade folgt auf das Blau des Sonnenaufgangs das Grün des mittäglichen Höchststandes, das allmählich in das Rot des Sonnenuntergangs übergeht und danach wird es – so wie in der Natur auch – dunkel. Damit wird ein natürliches Lebensumfeld für Obst und Gemüse geschaffen, lange nachdem dieses geerntet und gekauft wurde. Dieses bleibt so länger knackig und frisch, der Gehalt von Vitamin A und C so wesentlich länger erhalten.

Und auch sonst kann die Kühl- und Gefrierkombination “KSN 96244 X” einiges. Sieht gut aus und ist mit 38 dB flüsterleise. Denn das Edelstahl-Design passt einfach immer. Ob in den Küchentrendfarben Schwarz oder Anthrazitgrau, im Klassiker Weiß oder in knalligen Farben – ein Edelstahl-Kühlschrank macht sich einfach in jeder Küche gut. Auch verfügt die Gefrierkombination über NoFrost, die Funktion, die auch immer wieder Thema auf Social Media ist. Dank diesem wird im Gefrierteil eine dauerhaft kühle und trockene Aufbewahrungsumgebung erzeugt und Eis sowie Bakterien werden somit beseitigt. Daher ist kein Abtauen mehr notwendig. Die elektrabregenz Kühl- und Gefrierkombination KSN 96624 X ist zur unverbindlichen Preisempfehlung von 1.109 Euro im Handel erhältlich.

„elektrabregenz ist unsere starke lokale Marke, die verlässlich und nachhaltig Nutzen für Anwender:innen schafft. So steht auch hier der Mensch im Zentrum. Mit Funktionen wie ErnteFrisch zeigen wir ein wunderbares Beispiel, wie Obst und Gemüse länger frisch bleiben. Genau das rücken wir in diesem Sommer in den Fokus unserer Kommunikation“, so Margit Anglmaier / Manager Marketing & Communications der Beko Grundig Österreich AG.

Bis 2. August heißt es daher, sich zu überlegen, was man oder frau so in den Kühlschrank packen möchte und diese Ideen einfach in die Kommentare zu schreiben.

