Roser AG Birsfelden (CH): Feines Tannenfurnier für den Novartis Pavillon

Das schlicht-elegante Tannenfurnier verleiht dem Besucherpavillon Helligkeit und Eleganz

Der Novartis Pavillon ist dem gemeinsamen Lernen und dem Dialog über wissenschaftliche Themen sowie der Zukunft der Gesundheitsversorgung gewidmet. Für die rund 3.000 Quadratmeter des für die Schaffung der dafür passenden Atmosphäre in dem Besucherzentrum von der Schweizer Erne Holzbau AG aus Laufenburg verarbeiteten, schlicht-eleganten Tannenholz-Furniers aus regionalem Anbau zeichnet die Roser AG aus dem schweizerischen Birsfelden verantwortlich.

„Unsere Mitarbeiter haben dafür große Mengen an Tannenholz beschafft, gemessert und die Trägerplatten damit belegt“, so Fabian Sager, bei der Roser AG unter anderem verantwortlich für Furnier-Projekte und erklärt weiter: „Die starken Tannenstämme wurden dafür geviertelt und im so genannten Echtquartierschnitt gemessert. Anschließend wurden die verschieden breiten Furnierblätter wild gemischt und dann so gefügt, dass ein insgesamt homogenes Erscheinungsbild entstand.“ Dank der Schlitzung der großflächig furnierten Platten und der Hinterlegung mit einem Vlies wartet der Ausstellungsraum zudem mit einer besonders ruhigen Atmosphäre auf, was wiederum beim Besucher für ein Gefühl der Ungestörtheit sorgt.

„Mit diesem Projekt beweist das Naturmaterial Furnier einmal mehr seine Attraktivität. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des ‚Filets des Baumes‘ beeindrucken den Betrachter ein ums andere Mal“ , so Ursula Geismann, langjährige Trendanalystin und Geschäftsführerin der Initiative Furnier + Natur (IFN), abschließend zu diesem spannenden Projekt im Raum Basel.

Quelle: FN Furnier/Fotos: Novartis/Rasmus Hjortshoj