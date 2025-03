Rotpunkt Küchen ist mit einem erfreulichen Umsatzplus in das Jahr 2025 gestartet

Ein Blick auf die Entwicklung der relevanten Märkte zeigt Zuwächse in Deutschland und den Niederlanden sowie eine stabile Entwicklung in Frankreich und Skandinavien. Auch auf den britischen Inseln hat sich das zuletzt schwache Geschäft mit überdurchschnittlichen Auftragseingängen spürbar belebt.

„In Österreich hingegen klafft zwischen den Erwartungen und der tatsächlichen Entwicklung noch eine Lücke“, räumt Sven Herden, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, ein. Um auch hier wieder eine positive Dynamik zu initiieren, investiert das Unternehmen weiter in diesen Markt. So präsentiert sich Rotpunkt Küchen dem Fachpublikum auf der küchenwohntrends in Salzburg (7. bis 9. Mai 2025). Und das mit einer konzentrierten Darstellung aktueller Neuheiten und derzeit stark nachgefragter Themen.

„Fenix“ ab Lager

Im Mittelpunkt stehen die Möglichkeiten für Küchenplanung und Innenausbau, die der schnelle und einfache Zugriff auf das Fenix-Sortiment mit 27 Dekoren für Fronten und Arbeitsplatten bietet. Das gesamte Programm der widerstandsfähigen Schichtstoffoberflächen mit Anti-Fingerprint-Funktion hält Rotpunkt Küchen mit der Einführung der Kollektion 2025 ab Lager bereit.

Flexible Planungs- und Farbvielfalt spielt auch bei der Präsentation des neuen Griffkonzepts „Tokyo“ eine Schlüsselrolle. Der Massivholzgriff kann in 24 verschiedenen Farben gestaltet werden. Als grafisches Funktionselement bietet er sich sowohl für eine harmonische Umsetzung mit farblich gleich lackierten Fronten als auch für eine „Mix & Match“-Optik an. Und das wahlweise mit furnierten Fronten oder budgetoptimiert mit direktbeschichteten Oberflächen.

Neuheiten und begehrte Klassiker

Weitere Planungs- und Ausstattungsoptionen, die auf der Messe in Salzburg gezeigt werden, sind eingefräste Scharniere, Vitrinen-Ecklösungen, die zusätzliche Korpushöhe 84,5 cm, organische Formen mit 50-mm-Radius für Unterschrank-Wangen sowie Planungslösungen für Durchgangstüren. Hier bietet Rotpunkt gleich drei verschiedene Varianten an. Integriert werden in die Messepräsentation aber auch Sortimentsklassiker wie Holzschubkästen, die vom Fachhandel derzeit stark nachgefragt werden. Auf 95 Quadratmetern präsentiert Rotpunkt in Salzburg zwei vielfältig ausgestattete Küchen mit Geräten des Kooperationspartners Novy sowie die Ausstattung für das Ankleidezimmer (Dressing).

Zwei zentrale Neuheiten von Rotpunkt Küchen in einem Planungsbeispiel vereint: das neue Griffkonzept „Tokyo“ im Küchenblock und die „Fenix“-Oberflächen im Hochschrankbereich. Diese und weitere Neuheiten sind live auf der küchenwohntrends in Salzburg zu sehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rotpunktkuechen.de

Quelel: Rotpunkt Küchen