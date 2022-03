Sachsenküchen blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück

Für Sachsenküchen haben sich im vergangenen Jahr nahezu alle Exportmärkte positiv entwickelt. Die größten Zuwächse gab es in Frankreich, Benelux und Österreich. Nachdem die Umsätze im Inland 2020 bereits um 12,8% gestiegen sind konnten wir diese 2021 noch einmal um weitere 3%

steigern.

Derzeit sind bei Sachsenküchen 242 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt (davon 13 Auszubildende). Überschattet wurde diese positive Umsatzentwicklung von den starken Preissteigerungen bei fast allen Roh- Hilfs- und Betriebsstoffen sowie bei den Fracht- und Energiekosten. Besonders im 2. Halbjahr konnte diese Entwicklung als dramatisch bezeichnet werden.

Sachsenküchen investiert 2022 am Standort Obercarsdorf rund 11 Mio. € in neue Maschinen und Anlagen. Damit sollen die vorhandenen Kapazitäten weiter ausgebaut werden. Die Eigenfertigungsquote ist bei Sachsenküchen traditionell hoch. Die Investitionen fließen vor allem in die Bereiche Möbelmontage und in die Arbeitsplattenfertigung. Neben Korpussen und Arbeitsplatten fertigt Sachsenküchen auch einen sehr großen Teil der Möbelfronten selbst, hier sind weitere Investitionen für 2023 und 2024 in Vorbereitung.

Elko Beeg Geschäftsfüher von Sachsenküchen



Weitere Informationen finden Sie unter www.sachsenkuechen.de

Quelle: Sachsenküchen