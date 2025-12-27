Sicher ins neue Jahr: Der Kärntner Pyrotechnikhandel appelliert an Umsicht und Verantwortung

Feuerwerke sind ein Symbol der Freude und der Gemeinschaft. „Damit diese Tradition ein schönes Erlebnis für alle bleibt, ist es entscheidend, ausschließlich geprüfte CE-Produkte aus dem Fachhandel zu verwenden und die Sicherheitsregeln konsequent einzuhalten. Wir bieten nicht nur geprüfte Produkte, sondern auch kompetente Beratung“, betont Hans Matthias Liebenwein, Branchensprecher des Kärntner Pyrotechnikhandels.

Sicherheit hat oberste Priorität

Im Mittelpunkt stehen einfache, aber wirksame Grundregeln. Gebrauchsanweisungen müssen sorgfältig gelesen werden, Feuerwerkskörper stabil platziert werden und Sicherheitsabstände eingehalten werden. „Wenn ein Feuerwerkskörper nicht zündet, darf keinesfalls ein zweiter Zündversuch erfolgen. Der Blindgänger sollte mindestens 15 Minuten lang nicht berührt werden und anschließend fachgerecht entsorgt werden“, rät der Branchensprecher.

Umweltbewusst feiern

Neben der Sicherheit spielt auch der Schutz der Umwelt eine zentrale Rolle. „Abgebrannte Feuerwerkskörper dürfen nicht achtlos in der Natur zurückgelassen werden. Eine sachgemäße Entsorgung schützt Menschen, Tiere und die Umwelt. Feuerwerksreste sollten im Restmüll entsorgt werden. Verdächtige Funde sind umgehend den zuständigen Behörden zu melden“, erklärt Liebenwein. Die Branche arbeitet laufend an umweltfreundlicheren Lösungen. So werden immer mehr Feuerwerkskörper aus biologisch abbaubaren Materialien hergestellt und Plastik zunehmend vermieden. Dennoch bleibt ein bewusster Umgang durch die Konsumentinnen und Konsumenten unverzichtbar.

Verantwortung für ein gelungenes Silvester

Der Kärntner Pyrotechnikhandel appelliert an alle Feiernden, Verantwortung zu übernehmen und Rücksicht auf ihre Mitmenschen zu nehmen. „Mit Umsicht, Respekt und dem richtigen Bewusstsein können wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Silvesternacht sicher verläuft und der Jahreswechsel für alle ein schönes Erlebnis wird“, so Liebenwein abschließend.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wko.at/ktn

Quelle:© WKK | HM Liebenwein