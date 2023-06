Sind Sie bereit für die gardiente 2023?

Welche Marken sind alles dabei und wo sind die Flächen meiner Lieblingsaussteller? Wann finden die Live-Dekorationen auf dem Showcase statt? Und wie komme ich am schnellsten zur Catering-Area? Das sind alles wichtige Fragen für die Planung Ihres Messebesuches.

Die Antworten stehen in unserem Katalog zur gardiente 2023, den wir auch in diesem Jahr wieder zusammen mit der Fachzeitschrift MÖBELMARKT erstellt haben. In kompakter Form finden Sie hier Hallenpläne, Ausstellerverzeichnis oder Informationen zum Messekonzept und zu unseren Programmhighlights wie der gardiente night, dem Showcase und der Trend Area. Kurzum: alles, was Sie über das Community-Event der Garden-Living-Branche wissen müssen. Der Katalog wird vor Ort auf der Messe ausliegen. Eine digitale Version können Sie sich vorab hier anschauen.

Schon als Fachbesucher registriert?

Die Registrierung für die gardiente 2023 ist schnell und unkompliziert erledigt: Einfach das Anmeldeformular ausfüllen und Sie erhalten Ihren kostenlosen Besucherausweis mit einem persönlichen QR-Code per E-Mail.

Anreise bereits geplant?

Viele Wege führen zur gardiente: wir helfen Ihnen dabei, entspannt anzukommen! Die richtige Adresse für das Navi, aktuelle Hinweise zur Verkehrssituation sowie die Abfahrtzeiten unseres kostenlosen Shuttle-Service am Frankfurter Flughafen finden Sie auf unserer Webseite.

Persönliche Programmhighlights bereits ausgesucht?

• Am Samstagabend – direkt im Anschluss an die Messe – kommt unsere Community zusammen, um gemeinsam zu feiern: Nutzen Sie die gardiente night, um bei leckerem Essen und lockerer Atmosphäre Erfahrungen auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. Oder genießen Sie einfach den Abend in netter Gesellschaft und mit einem kühlen Drink in der Hand.

• Verpassen Sie nicht die neuen und innovativen Produkte der gardiente Outdoor Living Stars in der Trend Area. Hier werden Sie auch den Gewinner des gardiente Award 2023 bewundern können.

• Auf der Showcase-Fläche erhalten Sie wertvolle Impulse für die Gestaltung der eigenen Verkaufsfläche am POS. In Live-Dekorationen zeigt Garbiela Kaiser (TRENDagentur), wie Sie mit wenigen Handgriffen und ohne großen Aufwand Ihre Verkaufsfläche verwandeln können und ein emotional ansprechendes Kauferlebnis für Ihre Kunden schaffen.

Schon im Markenportfolio gestöbert?

Auf unserer Homepage finden Sie eine Übersicht aller Aussteller der gardiente 2023. Überzeugen Sie sich von unserem starken Markenportfolio und lassen Sie sich inspirieren: Einige Marken haben Zusatzinformationen und Bilder auf der Seite hinterlegt.

Eine unserer starken Marken stellen wir Ihnen in diesem Newsletter näher vor. Als einen kleinen Vorgeschmack auf die vielen innovativen und spannenden Produktneuheiten, die Sie auf der gardiente 2023 erwarten!

Quelle: Muveo GmbH