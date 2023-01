So wurde noch nie gearbeitet

Auf der Ambiente geht es mit vielfältigen Synergien und kreativen Möglichkeiten in die Zukunft. Wir begrüßen Sie in Halle 3.1, wo das Areal Future of Work die moderne Arbeitsumgebung mit Interior Design und Contract Business im Bereich Living kombiniert. Dieser Mix aus Home, Office, Arbeits- und Lebenswelten bietet Ihnen zahlreiche Produkte und Lösungen – sowie internationale Businesskontakte.

Auch in Halle 4.2 heißen wir Sie herzlich willkommen: Hier knüpfen Bürobedarf, ‑ausstattung und -technik an Urban Gifts & Stationery im Bereich Giving an. In einem internationalen PBS-Umfeld begegnen Sie wichtigen Ausstellern, die ihre Neuheiten präsentieren – und der Fachhandel für Papier, Bürobedarf und Schreibwaren findet alles für sein Sortiment, von der Bürotechnik bis hin zu Geschenkartikeln.

New Work – das Geschäftsmodell

In der Future of Work Academy in Halle 3.1, B90, erläutert Carolin Höll, CEO bei der Horst Höll Büroeinrichtung GmbH, am 6.2.2023 um 14.15 Uhr das Geschäftsmodell, das New Work Fachhändler*innen bieten kann – in Bezug auf das Marktpotential, auf die Herausforderungen der Kund*innen und neue Lösungen bis hin zur Ausrichtung der Unternehmensorganisation. Auch der Vortrag am 3.2.2023 um 12.30 Uhr von Trendexpertin Birgt Gebhardt kreist um New Work. Es geht um den Wandel im Handel und im Büro. Ein Muss für alle, die gern nach vorn sehen!

Ambiente Blog: Was heißt eigentlich New Work?

Tischtennisplatten im Büro und gut gelaunte Mitarbeiter*innen in offenen Sofa-Landschaften – wie stellen wir uns New Work vor und was bedeutet der Megatrend wirklich? Der mehrfach ausgezeichnete Architekt Peter Ippolito von der Ippolito Fleitz Group hat vorausgedacht und gibt im Ambiente Blog ein spannendes Interview rund um die neuen Formen des Arbeitens.

Gefragt: intelligente Lösungen

Im Interview spricht Michael Ruhnau, Präsident des Handelsverband Büro und Schreibkultur (HBS), über den Wandel im Handel, der durch die veränderte Arbeitswelt entsteht und den er als Chance begreift – wenn im digitalen Transformationsprozess intelligente Lösungen eine moderne Zusammenarbeit ermöglichen. Das ganze Interview gibt’s auf Conzoom Solutions.

Ambiente Digital Extension nutzen und das „Immer Anders“ gestalten

Aussteller finden, Termine machen und netzwerken: Die Features der Ambiente Digital Extension stehen Ihnen uneingeschränkt zur Verfügung – von virtuellen Produktpräsentationen bis hin zum Streaming von Events. Am 30.1.2023 um 18 Uhr spricht der CEO von Rednerheld Sanjay Sauldie über das Thema „Konsum 4.0: Das „Niemals Normal“ überleben und das „Immer Anders“ gestalten“. Neugierig geworden? Aber natürlich!

Im Sonderareal „Digital Retail presented by nmedia“ präsentieren namhafte digitale Player wie Kaufland Global Marketplace, Ebay, EK Servicegroup und Interxion ihre Onlinelösungen und Services für den Handel, um Ihr digitales Business voranzubringen. Sie bieten allen Handelsformen die Möglichkeit, sich vor Ort zu informieren, zu vernetzen und gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Besuchen Sie das Areal in der Galleria 1!



nmedia.hub: Die Order- und Contentplattform der Home & Living-Branche

nmedia.hub hat es sich zur Aufgabe gemacht, die (Nach-)Orderprozesse und das Handling der Artikeldaten für die Industrie und den Handel zu erleichtern.

Quelle: Messe Frankfurt