TEAM 7: GRÖSSTE INVESTITION DER FIRMENGESCHICHTE

Geschäftsführer Hermann Pretzl und Dr. Georg Emprechtinger

TEAM 7 bewegt sich seit über 20 Jahren auf einem stabilen Wachstumskurs. Mit dem Bekenntnis zum heimischen Handwerk sowie der Innovationskraft in Nachhaltigkeit, Design und Technik hat die Möbelmanufaktur aus Ried im Innkreis in den letzten beiden Jahrzehnten ihren Umsatz mehr als verdreifacht. Heute umfasst das maßgefertigte TEAM 7 Sortiment alle Wohnbereiche inklusive Küchen und wird sehr erfolgreich mit einer Exportquote von 86 Prozent in über 34 Länder ausgeliefert. Auch im schwierigen Corona-Jahr 2020 konnte der Naturholzmöbel-Spezialist mit 730 Mitarbeitern ein Plus von sieben Prozent erwirtschaften und bilanziert damit einen Gesamtumsatz von 101 Millionen Euro. Motor und Antrieb ist eine stringente Wachstumspolitik, die den Naturgedanken mit heimischen Arbeitsplätzen, modernen Prozessen und Abläufen in Einklang bringt.

Grund genug für TEAM 7 Inhaber und Geschäftsführer Dr. Georg Emprechtinger, die Leistungsfähigkeit des Unternehmens permanent zu optimieren. So wird im Zeitraum von 2021 bis 2024 ein Volumen von 35 Millionen Euro in verschiedene Projektbausteine fließen. „Es ist die bisher größte Investition in der TEAM 7 Firmengeschichte“, erklärt Emprechtinger. „Wir wollen die Kraft der Marke stärken, unsere Prozesse noch effizienter gestalten und damit unseren auch international einzigartigen ökologischen Weg mutig fortsetzen. Außerdem geht es uns darum, in der neuen TEAM 7 Welt sowie mit dem Ausbau der grünen Fabrik am Standort in Ried unsere Kunden zu inspirieren und zu begeistern.“

Neubau der TEAM 7 Welt in Ried

In den nächsten drei Jahren stehen verschiedene Projekte auf der Agenda. Wie der Neubau der TEAM 7 Welt in Ried, den das Architekturbüro Matulik entworfen hat und der von dem Holzbauspezialisten WIEHAG umgesetzt wird. So ist ein viergeschossiger Skelettbau mit einer Gesamtnettofläche von 6100 qm geplant. Straßenseitig werden senkrechte Sonnenschutzlamellen aus unbehandelter Eiche installiert, die TEAM 7 in eigener Produktion fertigt. Insgesamt kommen dafür ca. 6000 Festmeter Rundholz, zum Teil aus dem eigenen Firmenwald, zum Einsatz. Natürliche Wohnwelten begeistern im 1200 qm TEAM 7 Store. Zudem bietet eine Tiefgarage 56 Parkplätze. Highlights im Erdgeschoss sind der TEAM 7 Square und das Bio-Restaurant für Mitarbeiter und Gäste. Im ersten und zweiten

Obergeschoss befinden sich die Open-Space-Arbeitsplätze. Das dritte Obergeschoss hält Kommunikationsflächen und einen multifunktionalen Konferenzraum, eine vermietbare Showküche und eine Skybar mit atemberaubendem Blick über Ried bereit.

Das Video zur Team7 Welt finden Sie hier

Ausbau der “grünen Fabrik”

Der Ausbau der „grünen Fabrik“ umfasst eine hochmoderne Werkshalle, die Erweiterung der PV-Anlagen auf 1000 kWp, eine Holz-Heizzentrale, hochspezialisierte Fertigungsanlagen und weitere Digitalisierungsmaßnahmen. Damit führt das Unternehmen seinen bisherigen Expansionskurs fort: Bereits in den Jahren 2017 bis 2019 wendete es rund 25 Millionen Euro für Erneuerungen auf. So wurde die Gewerbefläche in Pram mit 7,5 Hektar mehr als verdoppelt und in die Infrastruktur, Holzreifung sowie in das Logistikzentrum investiert. Modernste Hightech setzt nun an den Standorten Ried und Pram Maßstäbe und ermöglicht einen deutlich höheren Durchlauf. Diesen Schwung nutzt TEAM 7, um weitere wichtige Zukunftsthemen in Angriff zu nehmen und die grüne Philosophie konsequent auszubauen.

Damit bleibt sich die Marke treu: Denn um die Qualität der Möbel und den hohen ökologischen Anspruch stetig verbessern zu können, verarbeitet TEAM 7 ausschließlich heimische Produkte. „Uns ist es wichtig, die komplette Wertschöpfungskette zu kontrollieren. Vom Baum bis zum maßgefertigten Möbel,“ unterstreicht Emprechtinger. Parallel dazu sorgen Umstrukturierungen, Digitalisierungstechnologien und Roboter in der Kommissionierung für schlankere Strukturen in der Fertigung und Auslieferung. Damit sichert TEAM 7 die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Arbeitsplätze und ist für eine nachhaltige Zukunft bestens aufgestellt.

Die „grüne Fabrik” von Team7

Weitere Informationen finden Sie unter www.team7.at

Quelle: Team7/Bilder: Matulik Architekten