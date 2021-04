Stabwechsel bei der Naber GmbH: neue Leitung für den Gesamt-Vertrieb

Bernhard Schonhoff kam bereits im Jahr 1979 zur Naber GmbH. In seiner mehr als vierzigjährigen Firmenzugehörigkeit hat er geschickt und in äußerst vielfältiger Weise maßgeblich zum beeindruckenden Erfolg des Unternehmens beigetragen. Die Geschäftsführung spricht ihm daher ihren herzlichen Dank aus und wünscht ihm für die nun folgenden ruhigeren Jahre alles erdenklich Gute!

Neuer Gesamt-Vertriebsleiter: Jörg Brune

Als branchenweit geschätzter und überaus kompetenter Gesprächspartner ist es schwer, Bernhard Schonhoff zu ersetzen. Umso mehr freut sich Naber, mit Jörg Brune einen Nachfolger vorstellen zu können, dessen gewinnende Persönlichkeit und hohe berufliche Qualifikation die besten Voraussetzungen für diese Aufgabe bedeuten. Er war viele Jahre als leitender Angestellter und zuletzt als Geschäftsführer bei der WKS Textilveredlungs GmbH in Wilsum tätig. Erfahrungen in der Küchenbranche konnte er bereits durch eine frühere Tätigkeit bei der berbel Ablufttechnik GmbH in Rheine sammeln.

Jörg Brune wird in den kommenden Monaten von Bernhard Schonhoff in das komplexe Aufgabengebiet eingearbeitet. Damit ist gewährleistet, dass die hervorragende Qualität der Gesamt-Vertriebsleitung der Naber GmbH kontinuierlich weitergeführt wird.

Bernhard Schonhoff übergibt die Gesamtvertriebsleitung an Jörg Brune

Quelle: Naber