Toni Lienbacher,das Voglauer Urgestein,geht nach 47 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand.

Um die Nachfolge muß Voglauer nicht Bange sein, mit 26 JahrenVoglauer Erfahrung tritt Daniel Wallinger die Nachfolge von Toni Lienbacher zum 01.August 2022 an. Daniel Wallinger bringt in seine neueTätigkeit wertvolle VOGLAUER-Erfahrung aus der Leitung des Verkaufsinnendienstesund des internationalen Vertriebsmit. So ist in der Leitung des VOGLAUER-Vertriebs mit Martin R. Fütterer und Daniel Wallinger auch in Zukunft die gewohnte Kontinuität und Stabilitätfür die VOGLAUER Markenpartner gewährleistet.

V.l.: Martin R. Fütterer (Geschäftsfeldleiter), Toni Lienbacher (ehem. Verkaufsleiter) und Daniel Wallinger (Verkaufsleiter)

Weitere Informationen finden Sie unter www.voglauer.com

Quelle: VOGLAUER