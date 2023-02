Villeroy & Boch zur küchenwohntrends mit Jubiläumsprodukten

275 Years Creating Homes – immer wieder gab es in der 275-jährigen Historie von Villeroy & Boch Produkte, die Geschichte geschrieben haben. So wie der markante Spülstein, der bereits seit über 100 Jahren produziert wird und der in den letzten Jahren ein geradezu spektakuläres Comeback in der modernen Küche erlebt. Denn sein markantes Design passt in die typische Landhausküche genauso gut wie in ein urbanpuristisches Ambiente. Im Jubiläumsjahr geht das charmante Charakterstück eine Liaison mit dem ältesten Dekor der Firmengeschichte ein – Brindille aus den 1770er Jahren, bekannt vom Geschirrklassiker Alt Luxemburg und dessen moderner Interpretation Vieux Luxembourg. Die deutsch-dänische Designerin Gesa Hansen hat das Motiv der blauen Blütenzweige für das Doppel- und das Einzelbecken neu arrangiert. Die Front des großen Doppelbeckens zieren zwei feine Ranken. Auf der Front des kleineren Einzelbeckens ist eine Blütenranke platziert und dazu ein ausgesuchtes Detail auf der rechten Innenseite.

„Die Neuinterpretation des Dekors Brindille auf dem keramischen Spülstein ist eine Hommage an die Historie von Villeroy & Boch und zugleich ein Beweis für die Dekor- und Keramikkompetenz unserer Marke“, sagt Wolfgang Schön, Regionalvertriebsleiter Deutschland Süd & Österreich.

Außerdem zeigt das Villeroy & Boch-Messeteam auf der küchenwohntrends die neuen kompakten Keramikspülen, die auch in der kleinen Küche gelungenes Design mit bestem Komfort verbinden. So sorgt bei Subway Style 45 das geräumige Becken mit Abtropffläche für eine Maximum an Platz, während in dem trendstarken Einzelbecken Subway Style 50 S eine schmale Stufe in der Keramik zusammen mit cleverem Zubehör eine zusätzliche Funktionsebene erzeugt. Perfekt dazu: Armaturen aus massivem Edelstahl im neuen, tiefschwarzen Finish Matt Black.

Villeroy Boch Subway Style

Wolfgang Schön betont: „Die küchenwohntrends ist für unser Geschäftsfeld Küche nach wie vor die wichtigste Messe für Süddeutschland und Österreich, um unsere Neuheiten zu präsentieren. Darüber hinaus stellen wir dem Fachpublikum ausgefeilte Tools vor, mit denen wir unseren Marktpartnerinnen und Marktpartnern die Kundenberatung erleichtern – darunter Farbaufsteller, Mustermappen und Broschüren in gedruckter und digitaler Form. Ein Besuch am Villeroy & Boch-Stand lohnt sich!“

Quelle: Villeroy&Boch