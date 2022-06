WEISHÄUPL- Aus Liebe zur Tradition und zur Natur

Eine Geste, die von Stolz zeugt. Und davon, dass dieser Mitarbeiter Freude an seinem Beruf hat und die Produkte, die er herstellt, schätzt. Vom Grundmaterial Holz über die Bespannung, die in der hauseigenen Näherei entsteht, bis hin zu eben dieser Plakette, die den Namen Weishäupl trägt und für Liebe zur Tradition und zur Natur steht. Nachhaltigkeit war beim Familienbetrieb Weishäupl von Beginn an Teil der DNA. Die Schirme werden in der eigenen Schreinerei in Stephanskirchen aus heimischen Hölzern liebevoll von Hand gefertigt, das Holz für den TEAK Schirm stammt aus zertifiziertem Plantagenanbau. Für den Schirmstamm und die Streben des KLASSIKER Schirms wird Esche verwendet, die nicht nur sehr elastisch, sondern mehrfach verleimt besonders standhaft ist. Die Schirmnaben werden in Bayern aus Birke gedrechselt und die Stoffe in all ihren leuchtenden Farben in Deutschland und Österreich gewebt.

Und weil Regionalität bei den Schirmen nicht aufhört: sogar die stabilen Beton-Bodenplatten kommen aus Oberbayern. Und weil Nachhaltigkeit vor allem davon abhängt, wie langlebig Produkte sind: die Schirme von Weishäupl halten über Generationen. Und sollte nach vielen Jahren doch einmal ein Teil ersetzt oder die Bespannung ausgetauscht werden müssen, wird der Schirm kurzerhand in den Werkstätten repariert, sodass er viele weitere Jahre eingesetzt werden kann. Dass sie Produkte von bester Qualität herstellen, wissen die Mitarbeiter von Weishäupl ebenso, wie dass sie sich in der familiären Arbeitsatmosphäre des Unternehmens wohlfühlen. Teamwork wird hier groß geschrieben und jede Tätigkeit wird gleich geschätzt. Vom Bestellvorgang über die Fertigung bis hin zum Verpacken und Liefern der Ware.

Stefanie Weishäupl-Ehrl, Oskar F. Weishäupl, Philipp Weishäupl

Die meisten Mitarbeiter, die zu Weishäupl kommen, bleiben lange im Betrieb. Und irgendwie hat man das Gefühl, sie sind es, die gemeinsam mit den Geschäftsführern Stefanie Weishäupl-Ehrl, Philipp Weishäupl und Oskar F. Weishäupl die Identität des Betriebs prägen. Als würde hier bei Weishäupl jeder Mitarbeiter gewissenhaft einen Strang halten, der dazu beiträgt, dass die Möbel so hochwertig sind und der Zusammenhalt so stark ist.Weishäupl und seine Belegschaft wollen die Welt für kommende Generationen lebenswert erhalten, ökologisch Verantwortung übernehmen, kurz: achtsam sein. Miteinander und mit den Ressourcen, die uns gegeben sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.weishaeupl.de

Quelle: WEISHÄUPL