Weltneuheit bei Spülen von Foster

Die Wiege von FOSTER, dem Edelstahl-Veredler aus Brescello (Region Emilia bei PARMA gelegen), der das nächste Jahr das 50 Jahr Jubiläum feiert, befindet sich im ehemaligen Franziskanerkloster Palazzo Terranova aus dem 17. Jahrhundert.

Widerstandsfähigkeit aufgrund der exklusiven PVD-Oberfläche

In diesem halben Jahrhundert hat Foster die Edelstahlbearbeitung perfektioniert – und durch die Verschmelzung von Kunst und Technik entstehen interessante Synergien: So wird hochwertigster Stahl verwendet, der garantiert maximale Hygiene und einfache Reinigung. Mit einem speziellen Verfahren wird auf die Edelstahlspüle die robuste Keramikbeschichtung in den drei verschiedenen Oberflächen poliert, matt /Smokey und Vitrage aufgebracht.

Exklusive Produktvielfalt, die sich sehen lassen kann

AESTETICA

Die Produktkollektion von Foster Aestetica betont und verbessert die Details jedes Objekts und stellt die Synthese der Liebe zur künstlerischen Schönheit dar, die das Design von Foster auszeichnet.

PHANTOM

Phantom ist Forsters Innovationsvorschlag zur Integration von Edelstahlspülen aus unterschiedlichen Materialien.

PHANTOM-EDGE

Mit der Phantomkante – dem Fehlen von Kanten sorgt die Spüle für ein elegantes und minimalistisches Aussehen und ist eine perfekte Lösung in Bezug auf Hygiene und Praktikabilität bei der Reinigung.

PHANTOM-BASE

Der Spülenboden bei diesen Spülen ist die perfekte Lösung, um alle Vorteile von Edelstahl zu nutzen.

Suchen Ihre Kunden etwas Besonders:

Hier bietet die Firma Foster, in Österreich vertreten durch Manfred Eichinger, etwas Exklusives an, das nur über den Fachhandel erhältlich ist, Foster`s exklusive Produkte können auch nicht im Internet bestellt werden kann und, damit wird die Exklusivität gewahrt

Der Vertrieb von Foster Spülen erfolgt über die HANDELSAGENTUR – Manfred Eichinger, A-5162 Obertrum am See, +43 / 699 / 13 999 888, me@manfredeichinger.at

Weitere Informationen finden Sie unter www.fosterspa.com

Quelle: Foster