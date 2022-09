Haier auf der area30: Künstliche Intelligenz bereichert die Küche

Auf der area30 präsentierte die weltweite Nummer 1 für große Haushaltsgeräte* eine Reihe von Lösungen, die mit künstlicher Intelligenz wirklichen Nutzen in die Küche bringen. Um es nicht bei Worten zu belassen, zauberte der 2-Sterne-Koch Alexander Herrmann auf den Haier Geräten eine Reihe an geschmacklichen Sensationen.

Vom 17. bis 22. September öffnete in Löhne die Fachmesse area30 wieder ihre Tore. Für staunende Gesichter sorgte Haier – denn kein anderes Unternehmen hat sich so konsequent dem Thema Smart Kitchen verschrieben. Dieses Engagement führte dazu, dass Haier die weltweit erste Ökosystemmarke, also miteinander vernetzte und smarte Geräte, geschaffen hat. Damit sorgen die Geräte für intuitive Kocherleichterungen und herausragende Frischeerlebnisse und erfüllen gleichzeitig höchste Designansprüche. Welche Vorzüge sich konkret aus der Vernetzung ergeben und auf wie vielen Ebenen diese möglich ist, präsentierte Haier anhand seiner Neuheiten der beiden Brands Haier und Hoover auf der area30.

Backöfen und Kochfelder: den Chefkoch nach Hause holen

Neu im Haier Sortiment sind die Backöfen der Chef@Home Serie 6, die mit einer Reihe an intelligenten Features überzeugen: Die Backöfen sind über einen großzügigen Touchscreen zu bedienen, der sich auf der Tür befindet. Alternativ lässt sich der Ofen auch über die hOn App steuern. Mit ihr lässt sich der Garprozess jederzeit von jedem Ort aus starten oder stoppen. Während der Braten im Ofen schmort, kann bedenkenlos der Tisch für die Gäste gerichtet werden. Zusätzlich verfügen die Backöfen über eine Kamera, die mithilfe von künstlicher Intelligenz die Lebensmittel, die zubereitet werden sollen, erkennt und so dafür sorgt, dass die künstliche Intelligenz automatisch den besten Garvorgang auswählt. Die Temperatur im Inneren der Speisen wird von dem eingebauten Temperaturfühler Preci Probe kontrolliert – so wird immer das beste Garergebnis erreicht.

Auch bei den Kochfeldern gibt es eine neue, enorm praktische Funktion: Mit Varycook wird jeder zum Profikoch. Ohne sich mit den Bedienelementen beschäftigen zu müssen, kann durch einfaches Verschieben des Topfes zwischen drei verschiedenen Hitzezonen gewechselt werden. Während die Speisen garen, sorgt der neue Muldenlüfter der Kochfelder HAIH8 Modellreihe dafür, dass sich keine unangenehmen Gerüche in der Wohnung verbreiten, besonders vorteilhaft bei offenen Wohnküchen. Alle Kochdämpfe werden einfach nach unten abgesaugt. Für Alexander Herrmann sind diese Neuheiten viel mehr als Spielerei: „Die faszinierende Welt der smarten Einbaugeräte erleichtert das Leben. Das sind die Möglichkeiten der Zukunft“, sagt der Starkoch, der mit zwei Sternen ausgezeichnet ist und auf der area30 selbst aktiv war. Am 17. und 18. September bereitete er mit dem perfekten Steak und einem delikaten Knusperhähnchen Gerichte zu, mit denen Besucher die Vorzüge des Kochens mit smarten Funktionen von Haier erleben und den Unterschied live schmecken konnten.

Neue Spülmaschinen: Der Abwasch erledigt sich fast wie von selbst

Nach dem Kochen ist vor dem Abwasch. Und um diesen möglichst einfach und hygienisch zu gestalten, hat Haier die neue Spülmaschinen-Serie I-PRO SHINE geschaffen, die mit fortschrittlicher Technologie und hochwertiger Verarbeitung beste Reinigungsergebnisse erzielt. Auch die Spülmaschinen sind mit der hOn App verbunden und damit enorm bedienungsfreundlich. Gleichzeitig erfüllen sie dank des bürstenlosen Invertermotors die Anforderungen der neuen Energieklasse A. Bis zu 16 Maßgedecke finden Platz in dem 60-cm-Einbau-Geschirrspüler, der für ein Spülprogramm nur 9 Liter Wasser verbraucht bei leisen 41 dbA. Die I-PRO SHINE Serie ist mit einem brandneuen “H”-förmigen unteren Sprüharm mit doppeltem Bewegungsmoment ausgestattet, der die Leistung und die Reichweite während der Spülphase drastisch erhöht. Ein rotierender Sprüharm unten sorgt dabei für Sauberkeit auch bei stark verschmutztem Geschirr. Der dritte Schubkorb, der Platz für Besteck und flache Gegenstände bietet, ist überdies mit fünf rotierenden Spüldüsen ausgestattet, die für zusätzliche Sauberkeit sorgen.



H-DISH 700 PRO (4)

Hoover erstrahlt in trendigem Mattschwarz

Neuheiten, die sich ebenfalls smart und vernetzt präsentieren, gibt es auch bei Hoover: Zwei Einbaubacköfen-Designlinien – in stylischem Mattschwarz und modernem Inox-Edelstahl – sind perfekt geeignet für energiebewusste Kunden. Je nach Modell erfüllen sie die Kriterien der Energieeffizienzklasse A oder sogar A+. Alle Geräte sind über Wifi mit der hOn App verbunden und so mit zahlreichen smarten Zusatzfeatures ausgestattet. Während die Hydrolitic-Reinigung den Backofen sauber hält, sorgt die Bedienung via Touchscreen für zusätzlichen Komfort.

Und auch Hoover ergänzt die Produktpräsentation mit einem Geschirrspülgerät: dem H-DISH 700, der in die Energieeffizienzklasse B fällt, 13 bis 16 Maßgedecke verarbeiten kann und mit 41 dB so geräuscharm ist, dass selbst Regenprasseln und Katzenmiau ihn übertönen.

„Wir verfolgen mit allen unseren Innovationen ein Ziel: das Leben der Menschen durch Vernetzung zu vereinfachen “, sagt Thomas Wittling, Geschäftsführer von Haier DACH. „Dabei gehen wir davon aus, dass künstliche Intelligenz und Vernetzung in 10 Jahren in jedem Haushalt normal sein werden. Diese Entwicklung treiben wir für die Küche voran – auch mit den Geräten, die wir auf der area30 vorgestellt haben.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.haier.de

Quelle: Haier