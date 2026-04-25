XXXLutz bietet anlässlich des Eurovision Songcontest ein ganzes Möbelhaus für 450.000 Euro pro Woche zur Vermietung an

Für 450.000 Euro erwartet 380 Gäste ein einmaliges Unterkunfts- und Erlebnisformat in einer Größenordnung, die selbst für internationale Metropolen außergewöhnlich ist: fast 18.000 m² Wohnfläche für bis zu 380 Bewohner – ideal für Delegationen, Produktionen, VIP-Gruppen und alle, die Wien in dieser Woche von seiner spektakulärsten Seite erleben möchten.



„Wenn Wien zur ESC-Bühne wird, wollten wir eine Unterkunft schaffen, die selbst Bühne ist – groß, überraschend und kompromisslos außergewöhnlich und XXXLarge“ , heißt es seitens Thomas Saliger, Unternehmenssprecher bei XXXLutz.

Das teuerste Airbnb der Welt (11.–17.05.2026). Die Fakten:

• Exklusiv das ganze XXXLutz Einrichtungshaus in Wien 15. Gemeindebezirk

• Zeitraum: 11. bis 17. Mai 2026

• Lage: Direkt gegenüber der Wiener Stadthalle (parallel zum Eurovision Song Contest)

• Preis: 450.000 Euro

• Wohnfläche: fast 18.000 m²

• Kapazität: für 380 Gäste

Ausstattung & Kapazitäten



• Eigens Restaurant mit 300 Sitzplätzen

• Doppelbetten: 190

• Schlafzimmer: 60

• Couches: 217

• Bäder: 81

• Toiletten: 13

• Parken: über 200 kostenfreie Parkplätze in einer eigenen Tiefgarage

Wohnen als Mega-Event – mitten im Eurovison Songcontest Geschehen

Mitten im 15. Bezirk in Wien wird das XXXLutz Einrichtungshaus für eine Woche zur außergewöhnlichen Unterkunftsdestination: großzügige Wohnbereiche, Rückzugszonen, Schlafmöglichkeiten in großer Anzahl sowie ein eigenes Restaurant das mit 300 Sitzplätzen auch größere Gruppen komfortabel versorgen kann.



Die Kombination aus Eurovison Songcontest-Nachbarschaft, massiver Kapazität und der außergewöhnlichen Dimension macht das Angebot zu einem Unikat – und zu einer der spannendsten Adressen in Wien während der Veranstaltungswoche.

Buchung & Verfügbarkeit

Das Angebot ist ausschließlich im Zeitraum 11.–17.05.2026 verfügbar und wird nur einmalig in dieser Form angeboten.



„Das außergewöhnliche Angebot ist auf Airbnb zu buchen. Der Mieter kann sich auf ein unvergessliches und exklusives Erlebnis freuen. Wir freuen uns darauf eine Woche lang Gastgeber auf 18.000qm zu sein“, so Thomas Saliger.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xxxlutz.at

Quelle: XXXLutz