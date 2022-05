XXXLutz Gruppe verstärkt Engagement in Polen

Die 50/50 Partnerschaft mit der BRW Group (polnischer Möbelhändler und -produzent) erweitert die Präsenz der XXXLutz Gruppe, schafft Zukunftsperspektiven und sichert die vielen Arbeitsplätze ab. Vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden entsteht ein starker Verbund für internationales Wachstum. Die Black Red White Gruppe betreibt unter anderem 93 eigenen Filialen (davon 79 in Polen), ein Netzwerk von ca. 370 Vertriebspartnern (in Polen) und beschäftigt ca. 7.900 Mitarbeiter. Die BRW Group exportiert mit eigenen Produkten in mehr als 50 Länder weltweit.

„Die XXXLutz Gruppe und die BRW Group haben sich darauf verständigt, eine strategische Partnerschaft zu schließen, um gemeinsam vor allem am polnischen Markt im Möbeleinzelhandel erfolgreich tätig zu sein. Zielsetzung ist es mit internationalen Wachstumschancen langfristig zu agieren“, so Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe.

Die Black Red White Group wird weiter mit bestehendem Management agieren und vor allem die Möbelproduktionsfirmen unabhängig und eigenständig führen. Über Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme der Anteile steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Mit der nun fixierten Partnerschaft durch die XXXLutz Gruppe können viele Synergien genützt werden. Profitieren werden davon alle Einrichtungskunden in Polen durch eine größere Auswahl, schnellere Verfügbarkeiten und vor allem noch besseren Preisen.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern (Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Slowakei, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Schweiz, Schweden, Serbien und Polen) und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. Mit einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die XXXLutz Gruppe einer der drei größten Möbelhändler der Welt. Zudem werden bereits 24 Onlineshops in den Vertriebsschienen XXXLutz, Möbelix und Mömax betrieben.

Quelle: XXXLutz