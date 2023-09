XXXLutz Gruppe weitet Expansion auf Spanien und Portugal aus

Die XXXLutz Gruppe erweitert mit der WM Holding GmbH und der CAFS Invest ihre Expansion nach Spanien und Portugal.Die WM Holding GmbH und CAFS Invest, beides verbundene Unternehmen der XXXLutz Gruppe, haben mit dem derzeitigen Eigentümer, der Ibex Gruppe (der Nachfolger aus der Restrukturierung der Steinhoff Gruppe), eine Vereinbarung über die Übernahme von Conforama Iberia (Spanien und Portugal) getroffen.

Conforama Iberia ist mit 59 Einrichtungshäusern einer der wichtigsten Marktplayer in Spanien und Portugal. Seit mehr als 30 Jahren ist Conforama auf der iberischen Halbinsel präsent und erfolgreich. Das Filialnetz verfügt über 46 Shops in Spanien und 13 in Portugal.Die geplante Übernahme steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung. Über die Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.

„Wir freuen uns, nunmehr mit unseren neuen Kollegen in Spanien und Portugal, in bereits 15 europäischen Ländern vertreten zu sein. Wir glauben fest an den stationären Handel und die Notwendigkeit eines regionalen Filialnetzes. Dies ist Zusammen mit einem starken Onlineauftritt die ideale Kombination für alle möbel- und einrichtungsinteressierte Konsumenten“, so Thomas Saliger Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe. so

Markenname und Auftritt bleiben bestehen und werden von einem eigenen Management vor Ort weitergeführt. Nach den Beteiligungen/Übernahmen von Conforama in Frankreich und in der Schweiz war das Engagement in Spanien und Portugal der logische nächste Schritt.

„Conforama ist in Spanien und Portugal eine überaus beliebte und starke Marke. Wir werden unser Know How aus der XXXLutz Gruppe miteinbringen und für eine erfolgreiche Weiterentwicklung sorgen“, so Saliger weiter.