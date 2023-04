360°-Touren bei Ostermann – Einfach mal inspirieren lassen

Bilder sagen mehr als Worte. Und bewegte Bilder erst recht. Deshalb kann man sich auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu auf virtuellen Rundgängen durch unterschiedliche Räume bewegen und sich durch individuelle Gestaltungsideen und Produktanwendungen inspirieren lassen. Aktuell stehen 15 verschiedene Rundgänge zur Verfügung. An den mit einem „i“ gekennzeichnete Punkten gelangt man schnell und einfach in den Ostermann Online-Shop und erhält sofort Detailinformationen zu den gezeigten Produkten. Wer sich also selbst auf den virtuellen Weg machen möchte, gelangt mit dem Suchbegriff “#360“ auf www.ostermann.eu direkt zu den 360°-Touren.

Ostermann 360 Grad Touren

Perfekt, um Kunden zu beraten

Selbstverständlich lassen sich die Touren nicht nur für die eigene Inspiration nutzen. Auch bei der Beratung von Endkunden kann ein virtueller Rundgang unterstützen. Je nachdem für welche Räume man sich interessiert, stehen folgende Touren zu Verfügung:

Räume im privaten Innenausbau

Eingangsbereich, Hauswirtschaftsraum, Gäste-WC, Wohn- oder Schlafzimmer – an nahezu alle Räume wurde gedacht. Ein Fokus liegt dabei stets auf Speziallösungen aus Tischler-/Schreinerhand. Sei es beim Neubau oder bei der Renovierung.

Hotels & Restaurants

Hier macht jeder Rundgang Lust auf Urlaub! Es stehen ein kleines Hotel mit gemütlichem Frühstücksraum oder ein Luxushotel mit Lobby, Bar und Spa-Bereich zur Auswahl … Aber natürlich geht hier um die praktische Tischler/Schreiner-Arbeit. Und die sieht man anhand von vielen verschiedenen Schränken, Theken, Tischen und Leuchten.

Homeoffice oder Großraumbüro?

Mit der Vielfalt an Produkten für den Büromöbelbau aus dem Ostermann-Sortiment lässt sich das elegante Homeoffice genauso einrichten wie das moderne Großraumbüro. Highlights der Rundgänge sind jeweils die höhenverstellbaren Schreibtische und die Stauraummöbel.

Ladenbau im Online-Shop

Auch Betriebe, die im Ladenbau tätig sind, finden auf www.ostermann.eu Räume, um sich zu inspirieren. Es warten ein luxuriöses Juweliergeschäft und ein hipper Bike-Shop auf einen virtuellen Besuch.

Die Ostermann Konfiguratorwelt

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: Ostermann