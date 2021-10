Achtung Spoiler! Fliesen-Neuheiten schon bald in Österreich erhältlich!

Service

Vorsicht Spoiler! Innovativer Epoxidharzfugenmörtel bald in Österreich verfügbar



Dürfen wir vorstellen: Kerapoxy Easy Design! Ein Epoxidharzfugenmörtel, der sich nahezu so einfach verarbeiten lässt wie ein zementärer Fugenmörtel. Er vereint hohe Chemikalienbeständigkeit und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften mit einer guten Verarbeitbarkeit. Zudem wird eine einfache Verarbeitung, eine leichte Reinigung, eine glatte Oberfläche und eine dauerhafte Farbbeständigkeit garaniert. Der Name ist bei Kerapoxy Easy Design Programm:

– EASY anmischen

– EASY einfugen

– EASY reinigen

NEU! Farbvielfalt mit einzigartiger Leistung

Zusätzlich zu Kerapoxy Easy Design, wurde die MAPEI Farbpalette an Fugenfarben revolutioniert: Denn Kerapoxy Easy Design ist in 40 unterschiedlichen Farben sowie einer neutralen, lichtdurchlässigen Variante verfügbar. Auch das Produkt Ultracolor Plus ist in 12 neuen Farbtönen erhältlich. Unter Beibehaltung seiner bekannten und überzeugenden Eigenschaften, ist die Ultracolor Plus Farbpalette exakt abgestimmt auf die neuesten Trends der Keramikbranche.

Quelle: MAPEI