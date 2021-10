Die ZOW findet statt

Dies unterstreicht der Vorsitzende der Geschäftsführung der Koelnmesse Gerald Böse mit einem klaren Bekenntnis zur ZOW. „Wir hören zurzeit immer wieder Fragestellungen wie: Machen die Kölner tatsächlich eine ZOW im Februar 2022? Dazu habe ich einen klaren Standpunkt. Wir stehen zur ZOW 2022 und werden in diese Messe investieren und sie nicht von einzelnen unternehmerischen Entscheidungen abhängig machen,“ so Gerald Böse.

Deshalb laufen auch die Vorbereitungen für diesen wichtigen Branchentreff nach zwei Jahren Zwangspause für Messen zurzeit auf Hochtouren und die ersten Kennzahlen stimmen das Team rund um Matthias Pollmann und Maik Fischer optimistisch. „Ich bin der festen Überzeugung, dass von der nächsten ZOW ein starkes Signal für die Innovationskraft der Industrie in den europäischen Markt gehen wird. Die ersten Prognosen für die Veranstaltung sind positiv, aber geben noch kein Anlass zur Euphorie,“ so Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement. „Wir bauen darauf, dass noch mehr Unternehmen mit ihrer Teilnahme an der ZOW ein klares Signal für eine starke Ordermesse der Zulieferindustrie im Herzen der deutschen Möbelindustrie geben werden.“

Messestandort in mitten der deutschen Möbelindustrie

Als Kommunikationsnetzwerk, Kreativwerkstatt und Ordermesse für die Zulieferer der Möbelindustrie ist die ZOW, allein durch die räumliche Nähe, für einen Großteil der deutschen Möbel- und insbesondere Küchenindustrie von hoher strategischer Bedeutung für ihre eigenen Produktinnovationszyklen. So ist die ZOW nicht nur für Deutschland, sondern auch für Zentraleuropa eine der wichtigsten Geschäftsplattformen. Unter Federführung der Koelnmesse hat die Veranstaltung in den letzten Jahren ihr Profil als Arbeitsmesse deutlich geschärft. Dadurch, dass bei dem neuen konzeptionellen Ansatz das Networking und die Kommunikation den gleichen Stellenwert einnehmen wie die Produktentwicklung und Präsentation, hat die Koelnmesse die ZOW wieder auf ihre Kernerfolgsfaktoren konzentriert

Koelnmesse – Branchen-Messen für die Möbelzulieferindustrie: Die Koelnmesse ist der internationale Top-Messeveranstalter für die Themen Möbel, Einrichten und Design.

Am Messeplatz Köln präsentiert die Weltleitmesse interzum als zentraler, etablierter Branchentreffpunkt für die globale Möbelzulieferindustrie die neuesten Trends und Innovationen. Darüber hinaus hat die Koelnmesse ihr Portfolio gezielt mit internationalen Messen in wichtigen Wachstumsmärkten der Welt erweitert. Dazu zählen die interzum bogotá in Kolumbien und die interzum guangzhou in China. Die ZOW bietet als Deutschlands führende Messe für die Möbelfertigung und den Innenausbau mit ihrem Ready-to-Market-Ansatz eine weitere ideale Branchenplattform. Zudem präsentiert ambista, das Business-Netzwerk der internationalen Einrichtungsbranche, online jederzeit direkten Zugang zu relevanten Produkten, Kontakten, Kompetenzen und Events.

Quelle: Köln Messe