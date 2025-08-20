CARAT präsentiert zur Küchenmeile Lösungen für optimierte und zukunftsfähige Prozesse

In einem zunehmend komplexer werdenden Tagesgeschäft sorgen optimierte, fehlerreduzierte sowie zukunftsfähige Abläufe auch im Küchenfachhandel für einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Genau hier setzt CARAT, Hersteller der gleichnamigen Software, mit seinen vielseitigen Lösungen rund um Küchenplanung und -verkauf an. Vom 20. bis 25. September kann das Fachpublikum auf der Herbstmesse in die innovativen Produktneuheiten und Erweiterungen eintauchen, die über den gesamten Verkaufsprozess begleiten. Die Besucher erwarten auf Gut Böckel gleich zwei exklusive Einblicke in Neuheiten sowie aktuelle Produktupdates für noch mehr Effizienz und Komfort. Welche Funktionen schon jetzt entwickelt und getestet werden, um auch in Zukunft optimal aufgestellt zu sein, lässt sich ebenfalls entdecken. Eine wichtige Rolle spielt hier der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und wie diese aktuell und zukünftig sinnvoll genutzt werden kann, um den Arbeitsalltag zu vereinfachen.

CARAT one: flexibel durch cloudbasiertes Planen und Verkaufen

Mit CARAT one richtet der Dreieicher Softwarehersteller seinen Fokus auf cloudbasierte Planungs- und Verkaufsprozesse. Einen Einblick in das Produkt, das im vierten Quartal in die Pilotphase startet, gibt es im Roggenhaus.

„Mit CARAT one bieten wir einen vollkommen orts-, zeit- und geräteunabhängigen Zugriff auf alle wichtigen Planungsinformationen, ohne die CARAT-Software selbst starten zu müssen“, erklärt CARAT-Geschäftsführer Andreas Günther. Ein entscheidender Vorteil für den Fachhandel, denn so sind Kommissionen und Kundendaten sowie Systemnummern- und Rechteverwaltung für Planer und Verkäufer immer verfügbar. Unabhängig davon, wann der Händler wo ist und welches Endgerät er nutzt.

CARAT emotion: der Blick ins Innenleben der Küche

Als zweite Preview stellt CARAT das nächste Level von CARAT emotion vor. Die Grafik begeistert bereits mit lebensechten, dynamischen und animierten Visualisierungen, zukünftig lässt sich auch das Innenleben der Küche darstellen. Geöffnete Schränke und Schubladen gewähren nicht nur einen Blick „hinter die Kulissen“. Planer ermöglichen ihren potenziellen Kunden damit außerdem einen professionellen Einblick in Funktionalität, Stauraum und Verarbeitung sowie in die vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten beim Einrichten von Schränken und Schubladen – und unterstützen damit die Kaufentscheidung.

Im Rahmen der letzten Herbstmesse noch als Studie vorgestellt, wird die KI-unterstützte Lichtplanung in Kürze verfügbar sein.

„Die Resonanz unserer Besucher war durchweg positiv“, resümiert Andreas Günther, „sodass wir direkt nach der Messe in die Umsetzung gegangen sind.“ Der Vorteil der neuen Funktion, die ebenfalls zu einem realistischen Planungserlebnis beiträgt: Dank KI genügt ein Klick, um vorhandene Lichtquellen zu optimieren. Gerade beim Wechsel von Fronten oder Änderungen der Raumgröße wird so eine natürlich wirkende Dosierung des Lichts ohne zusätzlichen Arbeitsschritt automatisch eingestellt und ausgeführt.

CARAT kitchenstox: Erweiterungen für noch mehr Effizienz und Komfort

Dass CARAT viel mehr als eine Planungssoftware ist, hat das Team im letzten Jahr mit CARAT kitchenstox unter Beweis gestellt. Das ERP-System ermöglicht die Steuerung und Verwaltung der vielschichtigen kaufmännischen Prozesse. Pünktlich zum Messeauftritt in Ostwestfalen gibt es jetzt Optimierungen und Funktionserweiterungen, die die Abwicklung von Aufträgen mit der cloudbasierten Prozesslösung weiter erleichtern. Darunter z. B. die aktualisierte Tourenplanung für noch effizientere Terminabläufe sowie die Möglichkeit, innerhalb der Unternehmenskennzahlen Statistiken einfach und schnell auszuwerten oder selbst zu erstellen. Erhöhten Komfort bei der Kundenverwaltung bietet zudem die automatische Statusänderung.

CARAT labs: planen mit Künstlicher Intelligenz

„Wir wollen, dass der Küchenhandel auch in Zukunft von echten und praxisorientierten Mehrwerten profitiert“, betont Andreas Günther. In der eigens gegründeten Unit CARAT labs beschäftigen sich die Experten losgelöst vom Tagesgeschäft und der laufenden Weiterentwicklung mit Technologien und Funktionen von „morgen“. Mit einer möglichen KI-gestützten Planungshilfe und der Weiterentwicklung der Lichtplanung bietet CARAT auf Gut Böckel exklusive Einblicke.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carat.de

Quelle: CARAT