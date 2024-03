CIFM / interzum guangzhou wird 2024 wieder zum Innovations-Hub für die asiatische Möbelbranche

Die in den letzten zwei Jahrzehnten stark gewachsene Veranstaltung ist ein absoluter Pflichttermin für Möbelfachleute aus der ganzen Welt, der eine erstklassige Businessplattform für die internationalen und chinesischen Akteure der Branche bietet. In diesem Jahr wird die Messe unter dem Motto „Surpass (Überragen)“ die Stärken der asiatischen Möbelproduktion in den Mittelpunkt stellen.

Globale Möbeltrends – neu definiert

Mit einer detaillierten Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette innerhalb der Möbelindustrie konnte die CIFM / interzum guangzhou in den 20 Jahren seit ihrer Gründung einen wichtigen Beitrag zu einer Entwicklung des Sektors hin zu hochwertigster Qualität in Design und Fertigung leisten. In diesem Jahr wird die Veranstaltung mit einer Ausstellungsfläche von ca. 180.000 m² und der Teilnahme von mehr als 1.300 Herstellern, die modernste Technologien, Produkte, Materialien und Anwendungen vorstellen und Einblicke in zukünftige Trends gewähren, eine neue Rekordmarke erreichen. Mehr als 230 der Aussteller sind internationale Unternehmen, die aus der ganzen Welt nach China kommen, darunter Namen wie AHEC, AMSO, Aydin, Biesse, Boyteks, Decospan, DewertOkin, DIC, GTA, Henkel, HOMAG, impress, Italiana Ferramenta, LamiGraf, limoss, LINAK, Munksjö, Paolino Bacci, Rehau, Renolit, Schattdecor, SCM, SIGE SPA und SIMALFA.

Design und Ästhetik im Mittelpunkt

Im Jahr 2024 wird das VSIL-Forum (Vitality of Sustainable Innovation to Life) unter dem Leitthema „Design Utopia“ stehen. Das Forum ist ein Format für den intensiven Dialog zwischen dem globalen Interior Design-Sektor und dessen Lieferkette. In den Vorträgen, Diskussionsrunden und Gesprächen zwischen Branchenexperten, Designern und Unternehmensvertretern werden intensiv verschiedene Praxis-Beispiele für die enge Zusammenarbeit zwischen Interior Design und Zulieferindustrie beleuchtet. Auf der Liste der international renommierten Referenten stehen Namen wie Dick Spierenburg, CM Jao oder Henny van Nistelrooy sowie Vertreter führender Anbieter wie Schattdecor, Hettich oder Domus Line. Materialexperte Sascha Peters und Vertreter von LINAK, SIMALFA® und das Home Color Research Institute werden neue Lösungen vorstellen, die das Potenzial haben, die Grenzen des Machbaren in Fragen der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zu verschieben.

Auf dem 2024 Boundless Design Forum stellen Henkel, IMA Schelling, Rehau und Renolit die fortschrittlichsten Technologien der Kantenverleimung für hochwertige Plattenmöbel vor.

Ein weiteres Highlight der CIFM / interzum guangzhou ist die VSIL Gallery 2024. Hier werden in Zusammenarbeit mit dem Asia Color Trend Book die wichtigsten Design-Trends für das Jahr 2024 in Asien beleuchtet. Unter den Themen „Re-route“ und „Coexistence“ werden innovative Designansätze vorgestellt, die sich von traditionellen Konventionen lösen und erforschen, wie ein harmonischer Ausgleich zwischen Technologie und Natur die Zukunft der Möbelfertigung bestimmen kann.

Auszeichnung und Inspiration – der interzum guangzhou Award

Mit dem interzum guangzhou Award werden die besten Produkte der internationalen Zulieferindustrie für Möbel und Interior Design sowie einflussreiche Designs mit Schwerpunkt Asien ausgezeichnet. Der Award möchte damit in die Branche ausstrahlen und wertvolle Inspiration bieten. Eine international besetzte Fachjury hat die Einreichungen zu den diesjährigen Awards bewertet und im Februar 2024 die Ergebnisse bekanntgegeben: Die Gewinner des interzum guangzhou Exclusive Award sind Aydin Tekstil, DewertOkin, LINAK, REHAU und Renolit. Mit dem Outstanding Furniture Accessories Award wurden CHENYU TEXTILE, DIC, eMoMo, HD Hardware, Henkel, INTERPRINT, Lien A, Lion Rock, PRINTECH KR, PT ATEJA TRITUNGGAL, Remacro, Schattdecor, SIGE SPA, SIMALFA und Tianan New Material ausgezeichnet.

Die prämierten Produkte werden während der Dauer der CIFM / interzum guangzhou im interzum guangzhou Award Showcase in Halle 15.1 ausgestellt.



Die nächsten Veranstaltungen:

interzum forum italy, Bergamo 06.06. – 07.06.2024

interzum – Möbelfertigung Innenausbau, Köln 20.05. – 23.05.2025

Alle Informationen zur CIFM / interzum guangzhou finden Sie unter www.interzum-guangzhou.com

Quelle: Köln Messe