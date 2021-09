Design made by sedda

Denn Möbel sind keine kurzlebigen Produkte. In sorgsamer Handarbeit gefertigt aus hochwertigen Materialien werden sie zu Wohnbegleitern über lange Jahre – und zu einem Teil des Zuhauses.

Wohlbefinden und Entspannung stehen zu Hause an erster Stelle. Hier möchte sich jeder auf seine Weise ausleben können. Gleichzeitig repräsentiert die Einrichtung den Charakter der Bewohner, ihre Vorlieben und Bedürfnisse – und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Die Polstermöbelexperten von sedda haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, immer wieder Neues zu schaffen, um individuellen Ansprüchen gerecht zu werden. „Mit unseren Möbeln möchten wir den Menschen einen Mehrwert bieten“, betont Johannes Ragailler. Und dafür greift sedda auf seine jahrelange Erfahrung und ein sicheres Gespür für die Bedürfnisse der Zeit zurück. Denn die Trendsetter beobachten aktuelle gesellschaftliche Veränderungen und wie sie das Wohnen beeinflussen. Zusammen mit einem hohen Anspruch an sorgfältiges Handwerk und perfektionierten Wohnkomfort entstehen Innovationen mit unverkennbarer sedda-Handschrift.

Modell AMADEO

Die Stilwelten reichen von klassisch-elegant über gemütlich-legere bis hin zu extravagant und ermöglichen einen individuellen Lifestyle. Allen gleich ist die klare Formensprache und der Blick für liebevolle Details. Üppige Kissen, feine Ziernähte und grazile Füße geben den Möbeln ihren charakteristischen Look. Modern, und doch darüber hinaus gültig, ist das Design in seiner zeitlosen Eleganz ebenso langlebig wie die hochwertige Qualität. Für die Bezüge steht zudem eine facettenreiche Kollektion an anschmiegsamen Stoffen in vielen Farben und Mustern sowie natürliche Leder zu Auswahl. So integriert sich das neue Lieblingsstück harmonisch in jedes Ambiente und betont die Individualität des Interieurs.

Modell ANNA

Ob großzügige Wohnlandschaft, flexibler Relaxsessel oder royales Boxspringbett – sedda-Möbel sind außen wie innen perfekt durchdacht. Denn hinter der formschönen Gestaltung verbergen sich ungeahnte Talente für höchsten Wohlfühlkomfort und flexibles Wohnen. „Zeitloses Design ist das eine“, erklärt Johannes Ragailler. „Zum modernen Wohnen gehören aber auch Komfort sowie technologische und digitale Ansprüche, die unsichtbar integriert und zugleich leicht bedienbar sein müssen.“ Deshalb laden Sofas mit komplexem Sitzaufbau und Infrarot-Heizmatten zum Verweilen ein, ohne ihren Status als Designobjekt zu verlieren. Auch per Knopfdruck ausfahrbare Sitz- und Liegeflächen sowie Relaxliege und Powerstation fügen sich versteckt in die Optik ein und sorgen für genussvolle Entspannungsmomente.

Bett BIRDY

Quelle: sedda