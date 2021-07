„Design”, “Sharing” und Nachhaltigkeit sind die Schlüsselwörter des “supersalone”

“Wir organisieren den supersalone mit viel Herzblut, weil wir überzeugt sind, dass es wichtig ist, sich wieder zu treffen, Kontakte zu knüpfen und die Produkte erleben, die unsere Unternehmen geschaffen haben”, so Maria Porro, neu gewählte Präsidentin des Salone del Mobile.Milano.

423 Marken aller Warengruppen präsentieren ihre Waren in vier Pavillons in einer engagierten Antwort auf den Aufruf des Salone del Mobile.Milano und des Kurators Stefano Boeri. Dieser ist der festen Überzeugung, dass der „Supersalone“ zum Symbol einer neuen Renaissance wird. Die Stars der Show werden innovative Produkte sein, die vollständig auf die Veränderungen der zeitgenössischen Gesellschaftsstruktur innewohnen, mit den Folgewirkungen auf den sich schnell verändernden Einrichtungsmarkt und den individuellen Bedürfnissen jedes Kunden.

Die Bedeutung und der symbolische Wert dieses „Supersalone“ wird auch durch die Präsenz hochrangiger staatlicher und institutioneller Behörden – allen voran dem Präsident der Republik Italien, Sergio Mattarella, am Tag der Einführung – dargestellt. Der Salone war immer einer der Treiber der italienischen Wirtschaft und schafft eine Beziehung zwischen den Unternehmen, den Städten und den Regionen.

Der „supersalone“ wird die erste große italienische Messe seit Ausbruch der Pandemie sein. Super weil sie nicht zu übersehen ist. Unübersehbar, weil die großen Designmarken, wichtige Hersteller, internationale Schulen, die großen Designikonen, die renommiertesten italienischen Stars der Kunst- und Architekturszene zum ersten Mal zusammen kommen. Damit hat jeder BesucherIn die Chance, die Top-Produkte live zu sehen und zu erleben. Alle Displaykomponenten sind für die Wiederverwendung konzipiert werden bzw. werden recycelt. Unübersehbar, weil wir in einer so schwierigen Zeit in unserer Geschichte den Mut, die Leidenschaft und die Großzügigkeit der besten italienischen Hersteller und der Kreativität den „supersalone“ als eine fröhliche Antwort nach der langen Nacht der Pandemie sehen“ , so der Kurator der Veranstaltung, Stefano Boeri.

Weitere Informationen finden Sie unter www.salonemilano.it/en

Quelle: Salone del Mobile