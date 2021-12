Designpreis für Naber LED-Leuchtenserie Varco

Für jede Kategorie war vom Rat für Formgebung, der den German Design Award seit zehn Jahren einmal jährlich vergibt, eine eigene Fachjury gebildet worden. Die Auszeichnung “Winner” bedeutet, dass Naber mit Varco eine wegweisende Lösung für die Wohnraum-Beleuchtung auf den Markt gebracht hat – inklusive einer vorbildlich umgesetzten Gestaltungsleistung. Der Preis genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Im Jubiläumsjahr schaut der Rat für Formgebung intensiv darauf, welche Antworten Designer auf immer komplexer werdende Themen finden.

Die Pendelleuchte und die Unterbodenleuchten der Varco-Serie stellen eigenständige Highlights dar, die durch zeitlose Ästhetik und steuerbare Lichtdynamik überzeugen. Bedienbar über elektronischen Touchschalter und über Konverter und Fernbedienung, lassen sich Dimm- und Memoryfunktionen an die unterschiedlichen Tageszeiten und Lichtverhältnisse anpassen.

Die Unterbodenleuchte in gerader und abgewinkelter L-Form verteilt ihre Lichtmenge mit hohem Wirkungsbereich gezielt auf die Arbeitsfläche. Nahezu schwebend über Kochinsel, Esstisch oder Arbeitsplatz positioniert, emittiert die Pendelleuchte nach unten gerichtetes, intensives Langfeld LED-Licht und setzt außerdem mit nach oben gerichteter, dezenter Ambiente-Beleuchtung eindrucksvolle Raumakzente. Naber bietet die Varco Modelle in zwei Varianten an: mit schwarzem oder edelstahlfarbigem Aluminiumgehäuse.

Naber Varco

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle:Naber