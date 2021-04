Die 47. CIFF Guangzhou 2021: ein außergewöhnlicher Erfolg!

Am 31. März endete nach 8 Tagen (4 Tage für die erste und 4 Tage für die zweite Phase) die 47. CIFF Guangzhou 2021 mit 750.000 m2 Ausstellungsfläche, auf der fast 4.000 Aussteller 357.809 professionelle und qualifizierte Besucher anzogen.

Eine großartige innovative, zukunftsweisende und futuristische Veranstaltung und weltweit die Einzige, die die gesamte Möbelbranche unter einem Dach vereint. Eine Veranstaltung, die in der Lage ist, eine starke Synergie zwischen dem chinesischen Inlandsmarkt und dem internationalen Markt zu schaffen und im Rahmen der Messe sowohl die Veranstaltungen als auch das Business-Matching mit Aktivitäten auf der Online-Plattform CIFF Cloud (die etwa 7,6 Millionen Aufrufe erzielte) und der CIFF mini APP (2,36 Millionen registrierte Zugriffe) zu integrieren. Eine Veranstaltung, die sich eine zunehmend gewinnbringende Zusammenarbeit zwischen Ausstellern und Besuchern zum Ziel gesetzt hat und dabei ihr Augenmerk auch auf die ausländischen Einkäufer richtet, die derzeit nicht an der CIFF teilnehmen können.

Wie Mr. Xu Xiangnan, Präsident der China National Furniture Association, erkärte, hat die 47. CIFF Guangzhou 2021 einen aktiven Beitrag zur Förderung der koordinierten Entwicklung der gesamten Industriekette geleistet und den branchenspezifischen Unternehmen für ihre Entwicklung in der Zeit nach der Pandemie einen starken Impuls gegeben. Das International Business Daily (offizielles Organ des chinesischen Handelsministeriums) kommentierte, dass die 47. CIFF dank der kontinuierlichen Verbesserung der Qualität, der Dienstleistungen und der Ergebnisse das Vertrauen in den Sektor gestärkt hat.

Gänge voller denn je, Warteschlangen an den Eingängen zu den Ständen und stets überfüllte Konferenzen kennzeichneten diese jüngste Ausgabe der CIFF Guangzhou. Eine Ausgabe, die mit innovativen Ideen und dem Produktdesign der bedeutendsten Marken des Sektors eine Antwort auf neue Bedürfnisse und neue Märkte gegeben und ihr Publikum zweifelsohne begeistert hat. Das hohe inhaltliche Niveau der 20 Designausstellungen und mehr als 100 Konferenzen , die von CIFF in Zusammenarbeit mit berühmten Designern, Marktexperten, Designmarken, Medien, Fachverbänden und Universitäten organisiert wurden, waren wertvolle Inspirationsquellen und zeugen auch vom qualitativen Wachstum der chinesischen Produkte, die in allen Breitengraden zunehmend geschätzt werden.

In einer Zeit, in der es wirklich schwer ist, Zeichen von Optimismus zu finden, konnte die CIFF Guangzhou 2021 einen außergewöhnlichen Erfolg erzielen, der Zuversicht und Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität auslöst.

Die erste Etappe, vom 18. bis 21. März 2021, war der Welt des Wohnens gewidmet: von der Wohnungseinrichtung und Dekoration für Innenräume bis zum Outdoor-Living.

Die Ausstellung Home Furniture bot originelle Lösungen für die individuelle Gestaltung von häuslichen Umgebungen, die zunehmend als multifunktionale und fließende Räumlichkeiten verstanden werden und sich durch Design und Qualität zum erschwinglichen Preis, durch Nachhaltigkeitskonzepte mit der Verwendung natürlicher Materialien und durch eine faszinierende Verschmelzung von Stilen auszeichnen.

In diesem Zusammenhang brachte unter den vielen Veranstaltungen die „Design Spring” Contemporary Chinese Furniture Design Fair mehr als 80 der einflussreichsten Möbelmarken Chinas sowie Hunderte von chinesischen Künstlern und Designern zusammen und schuf damit eine maßgebliche Plattform für die Förderung der Kreativität und des Ideenaustauschs und die Unterstützung und Förderung der Entwicklung des chinesischen Designs.

Die Design Dream Show (DDS) präsentierte unter dem Motto „Pick Up & Give Up” sieben verschiedene Wohnraumszenarien für eine höhere Lebensqualität.

Das CMF-Trend Lab stellte Markttrends durch kennzeichnende Elemente wie Farbe, Materialien und Oberflächen vor und gab damit konkrete Hinweise zur Herstellung verkaufsfähiger Produkte.

Der Ausstellungsbereich Homedecor & Hometextile zeigte neue Trends zum Thema Innendekoration: Wohnaccessoires, Beleuchtungen, dekorative Elemente und künstliche Blumen für die Bereicherung jeder Art von Ambiente. Die Ausstellung Outdoor & Leisure beschäftigte sich mit dem Lebensstil im Freien und bietet immer ausgefeiltere Lösungen für die Ausdehnung der Qualität und des Komforts von Innenräumen auch auf den Außenbereich.

Das CMF-Trend Lab

Die zweite Phase, vom 28. bis 31. März 2021 stellte die Arbeitswelt und öffentliche Räumlichkeiten sowie die für die Möbelindustrie wesentlichen Technologien in den Mittelpunkt.

Während der Office Show präsentierten führende Unternehmen zahllose flexible und innovative Arbeitsplatzlösungen, die den stetig im Wandel begriffenen Anforderungen von Unternehmen gerecht werden, um Leistung und Produktivität zu steigern, Wohlbefinden und Sicherheit zu verbessern und neue Ideen zu inspirieren. Viel Raum wurde auch den öffentlichen Gewerbeflächen, Gesundheits- und Senioreneinrichtungen sowie Schulen gewidmet.

2030+ International Future Office, die von CIFF Guangzhou und der China National Furniture Association organisierte Ausstellung, zeigte die neuesten Trends in der Arbeitswelt mit der Kombination von Multimedia-Aspekten und neuen Technologien für ein Ambiente, das alle fünf Sinne berührt. Renommierte Marken wie Steelcase, Knoll, Lamex, K+ N, Sitland, Cassina, Magis, Gan, Avarte sowie Hettich, Nreal und Dyson beteiligten sich an diesem Projekt.

Der Office Environment Theme Pavilion konzentrierte sich in diesem Jahr auf die Themen „Jugend – Vitalität – Farbe @ 2021“ und erforschte, in wieweit die Wahl des Arbeitsplatzes die Wahl der eigenen Träume bedeutet. Der Themenpavillon lädt den Besucher ein, die Bedürfnisse der jungen Generationen in der Bürowelt zu erkunden.

Die CIFM/interzum guangzhou 2021 empfing die Besucher mit einem absolut vollständigen Angebot an Technologie und Halbfabrikaten für die Möbelindustrie. Renommierte chinesische und internationale Marken von Maschinen, Materialien, Oberflächen und Hardware gaben eine überzeugende Antwort auf die Bedürfnisse einer ständig wachsenden Industrie, die auf die innovativsten Lösungen zur Erzeugung von Qualität durch Produktionsoptimierung setzt.

Die gerade zu Ende gegangene Veranstaltung war zweifellos eine großartige Ausgabe einer Messe, die sich nicht nur als die wichtigste Geschäftsplattform in Asien erwiesen hat, sondern auch als der Ort, an dem die Kultur des guten Designs und der Lebensqualität auf effiziente Weise mit den konkreten Bedürfnissen des globalen Handels verbunden wird.

Die 48. CIFF Shanghai wird vom 3. bis 6. September 2021 im National Exhibition & Convention Center in Shanghai Hongqiao stattfinden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ciff.furniture

Quelle: Edimotion