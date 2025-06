Die Gewinner:innen für Austria’s next Küchenchef:in 2025 stehen fest

Acht Kandidat:innen traten unter der Moderation von Model und Moderatorin Patricia Kaiser in der elektrabregenz Showküche im 23. Wiener Gemeindebezirk gegeneinander an. Waltraud Aigner (74) und Moritz Maximilian Vogel (21) konnten die Challenge für sich entscheiden.

Evren Aksoy gratuliert Waltraud Aigner

Evren Aksoy gratuliert ebenso Moritz Maximilian Vogel

Neue Zutaten für ein bewährtes Erfolgsrezept

Die Challenge präsentierte sich 2025 mit spannenden Neuerungen – mit Themenvorgabe und Buddy-System. Die Teilnehmer:innen mussten mit einem vorgegebenen Warenkorb von SPAR ein Hauptgericht zum Thema „Österreich trifft auf Fernost – Asiatische Fusionsküche“ kreieren. Hierbei waren Kreativität und Fingerspitzengefühl gefragt, um heimische Klassiker mit exotischen Aromen neu zu interpretieren. Erstmals kam auch ein Buddy-System zum Einsatz, bei dem Foodstylistinen und Fotografin Mara Hohla und Food-Fotografin Florence Stoiber die Köch:innen unterstützten, insbesondere bei der Präsentation und dem Anrichten ihrer Gerichte.

Gleich zwei glückliche Gewinner:innen

elektrabregenz und SPAR Mahlzeit! haben wieder österreichische Koch-Talente gesucht. Insgesamt acht begeisterte Köch:innen konnten sich qualifizieren und traten am 11. Juni gegeneinander an. Neu war in diesem Jahr auch, dass es an der Spitze einen Punktegleichstand gab. Daher gibt es 2025 gleich zwei Austria´s next Küchenchef:innen. Und dieser Sieg konnte zeigen, dass die Leidenschaft fürs Kochen und bei einer Koch-Challenge zu brillieren, keine Frage des Alters ist. Waltraud Aigner überzeugte mit ihrem Hühnerfilet „Wiener Art“ mit Mango-Gurkensalat „Asia-Style“ und Moritz Maximilian Vogel mit seinem Austrian Fried Rice. „Ein Gericht mit der Seele Österreichs und dem Charakter Asiens. Streetfood trifft hier auf Beisl“, so Moritz Maximilian Vogel und ergänzt „besser hätte der Tag für mich nicht laufen können.“ Und auch Waltraud Aigner meint über ihr Gericht: „Ich koche nur das, was mir schmeckt. Denn nur so wird es gut.“ Und ergänzt: „Ich hätte nie gedacht, dass ich Gewinnerin bin, weil so viele andere tolle Köch:innen am Werk waren.“

Ablauf und Jury

Allen Teilnehmer:innen wurden vorgegebene Zutaten von SPAR, die ihnen vorab mitgeteilt wurden, zur Verfügung gestellt. Aus diesen zauberten die Kandidat:innen dann ihre eigenen asiatisch-österreichischen Fusions-Kreationen. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt. Gekocht wurde in der elektrabregenz Showküche auf elektrabregenz Geräten. Es traten immer zwei Köch:innen gegeneinander an, die jeweils einen Hauptgang zubereiteten. Diese wurden von einer vierköpfigen Jury verkostet und bewertet. Bewertet wurden dabei sowohl Geschmack, Konsistenz, die Präsentation der Speisen und auch die Performance der Köch:innen. In der Jury saßen neben dem Geschäftsführer der Beko Austria AG Evren Aksoy, EP: Geschäftsführer Michael Hofer, Expert Österreich Geschäftsführer Alfred Kapfer und SPAR Mahlzeit! Digital-Chefredakteurin Julia Steiner. Und am Ende wurden dieses Jahr eben zwei Gesamtsieger:innen – also Austria´s next Küchenchef:innen – gekürt.

Alle vier Juror:innen bekamen von jeder bzw. jedem Teilnehmer:in einen Hauptgang. Parallel dazu fand ein Foto-Shooting mit den beiden SPAR Mahlzeit! Foodstylistinnen Florence Stoiber und Mara Hohla statt. Denn jeweils ein fünfter Teller kam zum Shooting und wurde von den Kandidat:innen und dem betreuenden Buddy entsprechend in Szene gesetzt. Die beiden Sieger-Rezepte werden im SPAR Mahlzeit! Magazin zu finden sein. Zudem haben beide Sieger:innen ein Backrohr gewonnen. Wie auch die beiden Sieger-Rezepte werden die Rezepte aller anderen Teilnehmer:innen auf spar.at/mahlzeit veröffentlicht.

Darüber hinaus wurden mit diesem Event auch Show-Köch:innen für unterschiedlichste elektrabregenz Koch-Events gesucht. Alle interessierten Teilnehmer:innen werden in den Pool mit aufgenommen. In ganz Österreich finden immer wieder elektrabregenz Koch-Veranstaltungen statt – und das sowohl bei Händlern, auf Messen oder mit der mobilen elektrabregenz Küche bei verschiedenen Events.

„Die Entscheidung war alles andere als leicht – alle Gerichte waren einfach exzellent. Die Fusionen aus Österreich und Asien waren kreativ, geschmacklich überzeugend und optisch ein Highlight. Deshalb haben wir uns dieses Jahr erstmals auch für zwei Gewinner:innen entschieden“, so Evren Aksoy über seine Jurytätigkeit. Und ergänzt: „elektrabregenz bietet innovative Kochgeräte, die von unseren Kandidat:innen an diesem Tag perfekt in Szene gesetzt wurden.“

„Hinter dem SPAR Mahlzeit! Magazin steht ein ganzes Team aus renommierten Köch:innen, Fotograf:innen und Foodstylist:innen. Bei Austria‘s next Küchenchef:in haben wir unsere Kund:innen vor den Vorhang geholt. Es freut uns sehr, dass wir Jung und Alt gleichermaßen für das Kochen begeistern können, wie man auch an den beiden Sieger:innen erkennen kann“, so Sylvia Harasser, die Chefredakteurin des SPAR Mahlzeit! Magazins.

„Mit Austria´s next Küchenchef:in haben wir vor drei Jahren ein komplett neues Format geschaffen. Genau das wollen wir auch weiter ausbauen. Mit SPAR Mahlzeit! als idealen Kooperationspartner bekommt unser – nun gemeinsames – Format noch mehr Dynamik. Gemäß unserem elektrabregenz Claim „the perfect fit“ soll Austria´s next Küchenchef:in der ideale Match zwischen den Ansprüchen der Konsument:innen und der Kreativität unserer Koch-Talente sein“, so Margit Anglmaier, Head of Marketing & Communications der Beko Austria AG.

Das gesamte Event wird zudem kommunikativ unterstützt. Alle Teilnehmer:innen werden auf den Social Media-Kanälen mit ihren Kochschwerpunkten vorgestellt. Austria’s next Küchenchef:in wird von SPAR Mahlzeit! und elektrabregenz veranstaltet, als Dienstleister fungieren 1000things.at, ReiterPR sowie flammen. elektrabregenz gilt als Urheber des Konzepts.

Evren Aksoy (elektrabregenz), Moritz Maximilian Vogel, Waltraud Aigner, Julia Steiner (SPAR Mahlzeit!)

Die Teilnehmer:innen 2025 (in alphabetischer Reihenfolge): Waltraud Aigner, Stefan Binder, Carina Reiter-Haas, Lia-Sophie Remschnig, Alisa Rizvan, Elisabeth Tiedjens-Posamentir, Moritz Maximilian Vogel und Anna Zenz.

Auch sind sie im SPAR Mahlzeit! Newsletter zu finden. Eine Anmeldung zu diesem ist auf obiger Website möglich. Florence Stoiber (Food-Stylistin SPAR Mahlzeit!), Christina Gessele (SPAR Mahlzeit!), Moritz Maximilian Vogel, Waltraud Aigner, Julia Steiner (SPAR Mahlzeit!)

Alfred Kapfer (Expert/Jury) Evren Aksoy (elektrabregenz/Jury), Moritz Maximilian Vogel, Waltraud Aigner, Julia Steiner (SPAR Mahlzeit!/Jury), Michael Hofer (EP:/Jury)

Quelle: Elektra Bregenz/Fotos: © 1000things, Michelle Doninger