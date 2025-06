Jahreshauptversammlung des Furniture Clubs vom 05. Juni 2025 in Kirchlengern

Bei der Jahreshauptversammlung des Furniture Club am 05. Juni 2025 veranschaulichte der Unternehmerverein eindrücklich seine ganze Palette vielfältiger Aktivitäten und die enge Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks. Zu Gast im Hettich Forum in Kirchlengern zogen die Mitglieder des Unternehmervereins eine positive Bilanz, beschlossen die weiteren Schritte mit Blick auf die bearbeiteten Auslandsmärkte und interessanten Kundengruppen und vertieften ihre persönlichen Kontakte.

Mittlerweile tauschen sich die Furniture Club-Mitglieder in zehn verschiedenen Arbeitskreisen zu wichtigen Kunden, Projekten und Marktentwicklungen aus – insbesondere in Möbelhandel und Möbelindustrie sowie zu Einrichtungslösungen für Objekte wie Hotels, Kreuzfahrtschiffe, Kliniken oder Büros. In diesen operativ an der Marktbearbeitung ausgerichteten Gruppen wird es immer sehr konkret, und man nutzt wechselseitig das Know-how, die Kontakte und weitere Synergien. Außerdem entstehen dabei Kooperationen untereinander, und die Unternehmen tragen ihren Mehrwert als ‚one-stop network for interior solutions‘ gezielt an Entscheider bei potenziellen Kunden heran, zum Beispiel an Hotelketten in Skandinavien und in den USA.

Die wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg dieses Vorgehens sind der persönliche Kontakt, kollegiale Offenheit und die über Jahre hinweg vertiefte Vertrauensbasis unter den Mitgliedern. All dies macht den Furniture Club so besonders und ebnet den Unternehmen Zugänge zu Märkten und Kunden, die ihnen alleine verwehrt geblieben waren. Entsprechend bildeten das Rahmenprogramm bei Fa. Hettich und der gemeinsame Netzwerkabend wesentliche Elemente der Jahreshauptversammlung und boten viel Zeit für persönliche Gespräche.

In den kommenden Monaten will der Furniture Club intensiv die verschiedenen Angebote an internationale Kunden fortsetzen und weiterentwickeln sowie eine attraktive Anlaufstelle für neue Mitgliedsunternehmen sein, die das Netzwerk sinnvoll ergänzen können. Eines der Highlights soll am 26. November im Hettich Forum in Kirchlengern das fünfte Fachforum des Furniture Club im bewährten Format werden, diesmal zum Thema „Transform Spaces“.

Weitere Informationen finden Sie unter www.furnitureclub.de

Quelle: Furniture Club