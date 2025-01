EGGER präsentiert „Das Haus“ der Zukunft auf der BAU 2025

Auf dem EGGER Messestand Nr. 302 in Halle B5 erwartet Besucher ein einzigartiges Erlebnis: Ein Stand, der vollständig aus innovativen Holzwerkstoffprodukten gefertigt ist und modernes Design, ökologische Verantwortung und industrielle Kompetenz in einem „Haus“ vereint. „Auf der Suche nach dem Haus der Zukunft haben wir uns gefragt: Wie werden wir in Zukunft bauen? Welche Bedürfnisse hat der Mensch, um sich in seinem Wohnbereich wohlzufühlen, und wie können wir gleichzeitig ressourcenschonend vorgehen?“, erklärt Moritz Steinruck, Head of Productmanagement EGGER Building Products. Die Messebesucher sind eingeladen bei EGGER die Zukunft des Bauens zu erleben: von innovativen Holzbaulösungen über eine brandneue Fußbodenkollektion sowie außergewöhnliche Inspirationen für die kreative Gestaltung von Möbeln bis hin zu ganzen Wohnungseinrichtungen. EGGER bietet alles, was „Das Haus“ braucht – vom Boden bis zum Dach.

Die EGGER EcoBox im Einsatz – als innovative Alternative in Holzrahmenbauwänden beim Bau eines Mehrfamilienhauses in Scharmede, Deutschland.

EGGER Produkte auf der Messe BAU 2025

→ Der Fokus der EGGER Bauprodukte liegt auf einer nutzerfreundlichen und praxisnahen Produktauswahl, um das Bauen mit Holz in Zukunft noch effizienter, einfacher und zugänglicher zu machen. → Die neue NatureSense Laminatproduktfamilie beinhaltet vier Produktlinien. Das Sortiment bietet eine große Auswahl vom Allroundboden bis zum Feuchtraumspezialisten. → Die EGGER AquaDura+ Hybridböden sind wasserresistent und vereinen Funktionalität und Ästhetik für ein einmaliges Wohngefühl. → Unter dem Begriff „Interior Match“ werden die Fußbodenkollektion 25+ und die Möbel- und Innenausbau Kollektion Dekorativ 24+ vereint, sodass einzigartige Räume mit harmonischen Designs entstehen. → Der Online-Möbelplaner ist eine Online-Software für Korpusmöbel, basierend auf einer Möbelbibliothek für Tischler und Schreiner, die in die bestehende Website des Handwerkbetriebs integriert werden kann.

Die EGGER EcoBox – Preisgekrönte Nachhaltigkeit

Die EGGER EcoBox ist nicht nur eine essenzielle zukunftsweisende Lösung für den Holzbau, sondern auch Sieger des 17. Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Das Hybridprodukt aus Schnittholz und OSB präsentiert sich als moderne Alternative zu Massivholzstützen in Holzrahmenbauwänden und zeichnet sich durch einen effizienten und ressourcenschonenden Materialeinsatz aus, der Baubranche wie Jury nachhaltig überzeugt.

Ein Blick in die Box – EcoBox. Überraschend einfach. Bei der Verarbeitung. In der Anwendung

Der Stand präsentiert nicht nur das breite Produktportfolio, sondern schafft auch ein physisches und sensorisches Erlebnis und integriert charmant Naturelemente wie Wasser und Pflanzen. Ressourcenschonende Holzbaukompetenz wird zum begehbaren Raum, der Bau und Interior verbindet.

Quelle: EGGER