Ein Klassiker blüht neu auf

Seit 1931 schreibt der ALEXO® Sonnenschirm Schweizer Designgeschichte. Mit seiner ikonischen Silhouette und einem Gestell aus Schweizer Eschenholz gilt er bis heute als echter Klassiker. Mit oder ohne Volant am Schirmdach, in verschiedenen Farben und Ausführungen macht er in Privatgärten eine genauso gute Figur wie in Restaurants von Zürich bis Kopenhagen. Jetzt erscheint er in einer Special Edition, die seine Geschichte um ein überraschend farbenfrohes Kapitel erweitert.



2026 wird ein Farbenfeuerwerk gezündet

Für diese Edition hat Glatz mit dem international gefeierten Designer Kaffe Fassett zusammengearbeitet. Ein Künstler, der seit mehr als sechzig Jahren Menschen mit seiner farbintensiven Bildsprache begeistert – als Maler, Mosaikkünstler, Strick- und Textildesigner. Seine Stoffe, Muster und Bücher sind Inspirationsquellen für Textilliebhaberinnen und -liebhaber weltweit. Kaffe versteht es wie kaum jemand, Emotionen durch Farbe zu wecken.

Mit dem Design „Enchanted Magenta“ hat er einen Stoff erschaffen, der den ALEXO® regelrecht erblühen lässt: verspielte Blüten in allen Farben, fröhlich und sommerlich. „Ich habe jede runde Blume verwendet, die mir einfiel, um einen feierlichen Tanz der Blumen zu kreieren“, so der Künstler. Das Resultat: ein Designerschirm, der Kaffes mutigen Umgang mit Farbe und sein Gespür für Muster deutlich macht.



Das Handwerk zweier Ikonen

Die ALEXO® Kaffe Fassett Edition bleibt handwerklich dennoch ihrem Ursprung treu: Schweizer Eschenholz, ein formschönes Schirmdach und das massive Zahnkranzgelenk aus verchromtem Zinkdruckguss beweisen, dass Tradition und Moderne Hand in Hand gehen können. Der Schirm ist neigbar bis 90°, drehbar um die eigene Achse und damit so flexibel, wie das Leben unter der Sonne es verlangt. Mit 200 oder 220 cm Durchmesser eignet er sich auch für kleine Plätze.



Schönheit, die bleibt

Der Stoff der Qualität 5 überzeugt nicht nur optisch mit opulentem Blumenmuster, sondern auch durch seine Widerstandsfähigkeit. UV-Schutz über 98 % und höchste Lichtechtheit (Stufe 7–8) sorgen dafür, dass die Blütenpracht über Jahre hinweg schön bleibt. Die Special Edition des Kultschirms ist ideal für Orte, an denen Menschen gerne verweilen, sei es im eigenen Garten, auf der Hotel-Terrasse oder im Straßencafé.

„Ich hoffe, dass jeder Moment in Ihrem Garten zu einem Fest unter diesem prächtigen Sonnenschirm wird“, wünscht sich der Künstler.

Und tatsächlich: Sobald sich der Schirm öffnet, kriegt man einfach gute Laune.

