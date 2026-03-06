Erfolgreich am POS – RÖSLE präsentiert neues Verkaufskonzept

Gemeinsam erfolgreich am POS mit RÖSLE – das ist das Motto 2026 des führenden Herstellers von Küchenwerkzeugen, Kochgeschirr, Grillgeräten und BBQ-Accessoires aus dem Allgäu. Dafür hat RÖSLE ein komplett neues POS-Konzept für die Händler entwickelt und präsentiert darüber hinaus verschiedene Vertriebsaktionen, die die Händler im Verkauf wirkungsvoll unterstützen sollen: von frischen Frühlingsideen und cleveren Mealprep-Systemen, über Reib- und Schneidwerkzeug-Highlights und winterlichen Genusswerkzeugen bis hin zum stilvollen Thekendisplay und der Pfannentausch-Aktion.

Über die Hintergründe berichtet RÖSLE Geschäftsführer Henning Klempp: „Bei der Entwicklung des neuen POS-Konzepts haben wir einen konsequent nachhaltigen und zugleich ästhetischen Ansatz gewählt: Anstelle kurzlebiger Karton- oder Pappaufsteller setzen wir auf hochwertige, langlebige Schaufenstermöbel und Aktionstische aus edlen Materialien wie Metall und Holz. Diese vollwertigen Elemente schaffen eine moderne Markenwelt, die RÖSLE authentisch widerspiegelt, gleichzeitig den Verkaufsraum der Händler sichtbar aufwertet und durch ihre austauschbaren Grafiken flexibel an jede Aktion angepasst werden kann – für eine Präsentation, die das Markenimage stärkt und die Kaufbereitschaft Ihrer Kunden erhöht.“

