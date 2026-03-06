Die neue SEDDA Outdoor Lounge GIBRALTAR designed by SVEN DOGS

Charakteristisch sind die aufwändig verarbeiteten Rundrohr-Profile, die in ihrer doppelten Ausführung enorme Stabilität erzielen. Die Gestelle sind aktuell in 3 Farben erhältlich. Die Renaissance der klassischen Gurtung als Unterfederung, kombiniert mit ergonomisch perfekten Edelstahlgestellen und hochwertigen Sitz- und Lehnkissen, vermittelt den einzigartigen SEDDA Sitzkomfort. Das Innenleben der Kissen ist mit einer speziellen Membranhülle vor externen Wettereinflüssen geschützt. Die edlen Outdoor-Stoffe haben höchste Licht- und Witterungsbeständigkeit und weisen eine ebenso edle Haptik auf wie Indoor-Stoffe. Dennoch empfiehlt es sich, das Möbel mit den eigens angefertigten hochwertigen Coverhüllen zusätzlich gegen strenge Wettereinflüsse und Verschmutzung zu schützen.

Ein besonderer Blickfang ist die offene Gurtung der Rückenlehne, die neben dem technischen Zweck als Unterfederung auch ein wesentliches Erkennungsmerkmal der Outdoor Lounge hervorhebt. Die Gurte sind in verschiedenen Farben erhältlich, um gemeinsam mit den Gestellen und Stoffen außergewöhnliche Farbwelten zu kreieren. 2025 mit dem red dot Award ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle:sedda