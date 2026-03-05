Dominik Reising geht zu GARANTIEMAX

Mit Wirkung zum 01.03.2026 übernahm Dominik Reising die Position des Chief Sales Officer (CSO) bei GARANTIEMAX. Er tritt damit in die Geschäftsleitung ein und agiert als enger Sparringspartner für Geschäftsführer Marcel Scholle. In dieser Funktion verantwortet er insbesondere die Steuerung des Vertriebserfolges sowie die Führung und Weiterentwicklung der Key-Accounter.

Dominik Reising ist seit gut zwei Jahrzehnten in leitenden Funktionen in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche tätig. Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem die SIGNAL IDUNA sowie die OVB Vermögensberatung AG. Zuletzt war er als Geschäftsführer D/A/CH bei dem Marktbegleiter SPB tätig.

Der gebürtige Ostwestfale ist in der Region fest verwurzelt und bringt neben seiner langjährigen Führungserfahrung eine hohe Affinität zur Möbel- und Handwerksbranche mit. Diese Branchenkenntnis möchte er gezielt einsetzen, um die Marktposition von GARANTIEMAX weiter auszubauen.

In seiner neuen Funktion wird Reising Vertriebsstrategien entwickeln, Produktneuheiten voranbringen sowie Service- und Leistungsangebote für Handelspartner weiter optimieren. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Verbänden, Großflächen und dem Fachhandel.

„Mir liegt es besonders am Herzen, mit einem offenen Ohr für den Handel da zu sein und gemeinsam nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und bin überzeugt, dass wir in den kommenden Monaten eine großartige Weiterentwicklung eines ohnehin schon innovativen Top Players der Branche erleben werden“, betont Reising.

Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem fachlich kompetenten und branchenetablierten Team bei GARANTIEMAX. Mit seiner Führungserfahrung und Branchenkenntnis wird er dazu beitragen, die Marktposition von GARANTIEMAX weiter auszubauen und die Partnerschaften mit Handelspartnern nachhaltig zu stärken

Quelle: GARANTIEMAX