Erfolgreiche GIGA Messe in Wels

Mag. Gerald Socher bei seiner Eröffnungrede

Ca. 100 Partner stellten die mit dem Verband gemeinsam entwickelten Eigenmodelle vor und zeigten sie den EinkäuferInnen aus mittlerweile 15 Ländern. Insgesamt zählte die Ver-anstaltung 2.500 BesucherInnen. Die Ausstellungsfläche wuchs von 14.000 auf 16.000 m2 und verteilte sich erstmalig auf zwei Hallen. Dies ist insofern beachtlich, als 2017 die Ausstellungsfläche 7.500 m2 betrug. Der steigenden Internationalität geschuldet waren Lieferanten aus zahlreichen Ländern vertreten. Besonderen Zuwachs gab es bei den Ausstellern aus Frankreich und Italien.

GIGA wächst

Gerald Sochor, GF von GIGA, präsentierte bei seiner Eröffnungsrede beachtliche Zahlen. So steigerte die Gruppe von 2020 auf 2021 den Umsatz von 14 auf 15. Mrd. €. 2015 als GIGA aus der Taufe gehoben wurde, betrug der Umsatz 4,5 Mrd. €. Am stärksten wuchs der Umsatz im laufenden Jahr bei den Küchen. Umsatzträger Nr. 1 ist nach wie vor der Bereich Wohnen. Auch der Onlineverkauf hat in den vergangenen Jahren deutlich zugelegt. Gerade die Pandemie hat gezeigt, dass oftmals kurze Lieferwege von Vorteil sind. Dadurch gibt es speziell bei den Polstermöbeln eine Verlagerung von asiatischen zu europäischen Herstellern.

Mag. Gerald Socher, Gerhard Vorraber Fa. ADA

Alfred Weiß, GF Fa. Schösswender, Mag. Gerald Socher

Nachhaltigkeit beim GIGA-Verband

Die diesjährige GIGA Messe stand ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Da dieses Thema immer stärker in die Möbelbranche vordringt, hat GIGA hier ein deutliches Zeichen hinsichtlich ökologischer Nachhaltigkeit gesetzt. In enger Zusammenarbeit mit den Herstellern und den eigenen GIGA-Designern präsentierten sich zahlreiche Neuheiten in allen Bereichen. Ebenso gibt es Maßnahmen, wie Photovoltaikanlagen auf den Möbelhäuser für eine eigene Stromerzeugung, anzubringen.

Roman Eberharter, FENA-Präsident, Mag. Gerald Socher; GF GIGA

Vorträge

Auf der diesjährigen GIGA-Messe wurde auf einer eigenen Fläche nicht nur der GIGA internen Designabteilung Axxxis ein großzügiger Bereich zur Verfügung gestellt, sondern es gab auch Vorträge zu den aktuellen Trendthemen wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit. Zahlreiche interessierte Zuhörer aus der GIGA-Gruppe und der anwesenden Industrie nutzten diese, um sich zu informieren.

Die Vorträge wurden gut besucht – im Bild der Vortrag über das Trendthema Nachhaltigkeit

Viele Marken – viele Neuheiten

Neben der beeindruckenden Marken-Vielfalt waren die Messebesucher und neuen Mitglieder besonders von der wertigen Präsentation der Stände, den vielen interessanten Produktneu-heiten und gezielten Weiterentwicklungen von Erfolgsmodellen angetan. „Gekonnt wurden hier die entwickelten, exklusiven Neuheiten in Szene gesetzt und Wohnträume präsentiert.“

Der Lenkungskreis bei GIGA wie folgt von links:

Ekkehard Haase (Inhaber Möbelzentrum Pforzheim), Helmuth Götz (Einkaufsleitung Möbel XXXLutz Deutschland), Michael Schreyeck (Geschäftsführer tejo/Schulenburg), Walter Kaltenecker (Einkaufsleitung Möbel XXXLutz Österreich), Mag. Gerald Socher (Geschäftsführer GIGA International), Marc-André Effertz (Gesamt-Einkaufsleitung Möbel Pfister), Bernd Schuster (Einkaufsleitung Möbel XXXLutz Österreich), Tanja Auer (Stellv. CEO Möbel Pfister)

„Die jährliche GIGA Messe bietet unseren Herstellern, wie auch unseren Mitgliedern und VertriebsmitarbeiterInnen immer die Möglichkeit, sich über Neuheiten, Entwicklungen und über die Zusammenarbeit auszutauschen. Auch hinsichtlich der Abschlüsse vor Ort waren wir sehr zufrieden.“ betont Mag. Gerald Socher.

Trotz der derzeit schwierigen Marktlage war die Stimmung gut. Nach dem Motto „Gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft“ wurden die Weichen für eine gute Zusammenarbeit gestellt.

Einen Bericht über die GIGA-Messe lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Wohnkultur. Diese erscheint Ende August.

Weitere Informationen finden Sie unter www.giga-verband.com

Quelle: GIGA/Wohnkultur