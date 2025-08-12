Fabian Quandt neu bei VOGT: Key Account Manager + Produktmanagement

VOGT stärkt mit der Verpflichtung von Fabian Quandt die eigene Marke CONCEPTO – das clevere Abfall- und Sortiersystem by VOGT – und zugleich seine Marktposition als ganzheitlich verlässlicher Partner der Küchenbranche.

Exklusivvertrieb über VOGT

VOGT übernimmt zeitgleich exklusiv die Vermarktung der von DUROtherm Solution GmbH mit Sitz in Haiterbach/Schwarzwald hergestellten Abfallsammler im gesamten Markt. Eine Win-win-Situation und ein exzellenter Volltreffer für eine systematische Weiterentwicklung der VOGT-Produktwelten.

„Mit Fabian Quandt kommt ein ausgezeichneter Kenner der Zubehörbranche und langjähriger Spezialist mit Stationen u.a. bei WESCO und Elco zu uns!“, freut sich VOGT-Geschäftsführer Mathias Meloh über die zu erwartenden Synergieeffekte und auf die gute wie fachkompetente Zusammenarbeit mit dem neuen Führungsteam-Mitglied.

Pfiffige Ideen, die begeistern

CONCEPTO, das clevere Abfall- und Sortiersystem by VOGT überzeugt mit mehr als 51 Modellen. Zusätzlicher Bonus für knifflige Planungen: Große Auswahl an raumsparenden, verkürzten und flachen Abfallsystemen. Ein Blick ins aktuelle VOGT-Verkaufshandbuch lohnt sich!

VOGT denkt Zubehör und lenkt mit cleverer Logistik

Innovation trifft auf Tradition! Digital und schnell per Smartphone überall verfügbar im Händler-Onlineshop auf www.vogtwelt.de oder klassisch, zum Blättern und Zeigen in den Neuheiten-Katalogen und dem bewährten blauen VOGT-Verkaufshandbuch mit über 4000 Küchenzubehör-Artikel. – VOGT bietet das Beste aus allen Welten! Strukturiert gegliedert und logisch wie übersichtlich aufgebaut. Zusätzlicher Garant einer chancenreichen Zusammenarbeit: Die überzeugende Lieferfähigkeit durch das VOGT-Lager.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vogtwelt.de

Quelle: VOGT