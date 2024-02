Falmec präsentiert Light Bronze – Neue Version des 5-fach preisgekrönten Designs

Das erste Modell in eloxiertem, satiniertem Schwarz und gehärtetem Rauchglas wurde 2021 vorgestellt und erhielt international begehrte Auszeichnungen wie den Good Design Award 2021, den iF Design Award 2022, den German Design Award 2022, den Iconic Awards 2022: Innovative Interior sowie den Archiproducts Design Award 2021. Zuletzt wurde Light für die XXVIII. Ausgabe des Compasso d’Oro Award 2024 nominiert.



Das unverwechselbare Profil der nur 10 cm flachen Dunstabzugshaube Light wird durch perfekte geometrische Linien definiert. Das Licht der integrierten schmalen LED-Streifen beleuchtet nicht nur die Arbeitsplatte, sondern auch den umliegenden Raum und schafft ein warmes Ambiente für jede Küchenumgebung.



Den außergewöhnlichen Effekt von Light (120 cm oder 180 cm) bewirken die großen zentralen Elemente aus gehärtetem Rauchglas. Ihre neuen Seitenprofile in edlem Bronze-Finish verleihen dem neuen Design mit reflektierenden Effekten eine lebendige Ausstrahlung.



Das System bietet dank der Carbon.Zeo-Filtertechnologie eine sehr effiziente Filteranlage, die neben Gerüchen auch immer Feuchtigkeit absorbiert.



Das Design ermöglicht erst die von Falmec entwickelte Multi-Air-Technologie. Sie verteilt die Saugkraft auf mehrere, kleine Motoren und gewährleistet so eine außergewöhnliche Leistung bei deutlich reduziertem Volumen. Damit eröffnen sich völlig neue kreative Freiheiten und Gestaltungshorizonte – eine weitere Revolution in der Küche, die Falmec geschaffen hat.

Weitere Informatioen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: falmec