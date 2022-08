Falmec zur area30 – Die Kollektion Elements revolutioniert das Konzept der Absaugung

Falmec Monolith

Die modularen Systeme Monolith , Shelf und Air-Wall lassen die Dunstabzugshaube verschwinden, indem sie die Absaugfunktion vollständig in den Küchenraum integrieren. Die drei eleganten Lösungen überzeugen mit technischer Innovation und passen sich mit multifunktionalem Design diskret in jedes Ambiente ein. Darüber hinaus werden zur area30 (17.09.–22.09.2022 I Stand F30).weitere Neuheiten zu sehen sein.

„Die area30 in Ostwestfalen ist für Falmec Deutschland die wichtigste Messe, bei der wir genau das zeigen, was kurz später in den Ausstellungsräumen unserer Vertriebspartner zu sehen sein wird. In Löhne treffen wir zielgerichtet auf unser Publikum, und sind dort deswegen seit der ersten area30 inzwischen zum 11. Mal präsent. Unser Auftritt im September 2022 steht unter dem Zeichen einer kompletten Neuausrichtung im Bereich Lüftungslösungen,” erklärt Ahmet Haskic, Leiter Marketing und Vertrieb, Falmec Deutschland.

Falmec Shelf

Das Konzept der Kollektion Elements ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte erfolgreicher Eigenentwicklungen, mit denen das Familienunternehmen Falmec aus Vittorio Veneto bei Treviso seit Gründung vor mehr als 40 Jahren die Küche revolutioniert. Damit eröffnen sich neue Horizonte im Design, um neue Räume zu schaffen, die immer eleganter und funktioneller werden.

Frische Luft für mehr Lebensqualität

Falmec wurde 1981 in Vittorio Veneto (Treviso/Venedig) von Danilo und Maurizio Poser gegründet. Das Unternehmen gilt heute als ein weltweit führender Hersteller von geräuscharmen Dunstabzugshauben und bietet kreative Lösungen zur Luftreinigung im Raum. Sämtliche Produkte werden komplett am Stammsitz entwickelt und produziert und vereinen technologische Innovation, Design und Qualität mit hoher Kreativität und italienischer Fertigungstradition. Nachhaltigkeit wird bei Falmec seit jeher konsequent täglich gelebt. Von den Gebäuden, die unter nachhaltigen Maßstäben konzipiert sind, über die Verwendung der Materialien bis hin zur Verpackung setzt Falmec seit Gründung auf einen grünen Fußabdruck.

Falmec Air-Wall Elements

